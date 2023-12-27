　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛超市「飲料放購物車」被搶走！粉紅大媽：哇孫愛呷　結局傻爆眼

▲大媽直接拿走他手推車裡的飲料。（圖／翻攝自爆料公社）

▲大媽直接拿走他手推車裡的飲料。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到超市，購買當晚耶誕趴的食材跟飲品，沒想到他才剛把三組飲料放入購物車，就有大媽直接拿走其中兩組，還不忘碎念道「年輕人不要這麼貪心！」過程全被苦主錄下，面對不斷鬼打牆的長者，他最終無奈妥協，而網友們看完炸鍋了，紛紛怒回「大開眼界，怎麼有人可以這樣」、「頭殼壞掉了」。

網友在「爆料公社」代友發文，當晚他要跟朋友們開耶誕趴，於是下午先到超市買東西，結果才剛開始逛，就遇到無理取鬧的大媽；那時，他將架上的三組飲料放入購物車裡，穿粉色外套的大媽見狀趕忙上前，直接把兩組飲料拿走，還碎碎念說「年輕人不要這麼貪心，留一點給別人買！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼看大媽語氣、態度不善，他當場出言拒絕，叫對方不要碰自己的東西；沒想到，大媽竟回嗆，因為孫子喜歡喝，「買這麼多不能分我一點？現在年輕人都不懂得敬老尊賢嗎？」不僅如此，她還不斷肢體接觸，企圖想搶正在錄影的手機。

該男直呼，「我真的要氣瘋，在超市放籃子裡還沒結帳，到底算誰的？被別人拿走可以吉（告）嗎？買東西到底是先來後到，還是先搶先贏？最後呼籲大家小心，看到這個穿粉紅色羽絨衣的大媽，拜託離遠一點！」

對此，網友們也傻眼，紛紛回應「誰家阿嬤帶走」、「脾氣真好」、「什麼飲料這麼好喝？」「個性真好，還能跟她講這麼久」、「恥度無極限」、「你慣壞大媽了」、「人不要臉，天下無敵」、「這種人都欺善怕惡，是我就拿回來了」。

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「hamei15，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

課程

ET快訊
許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　柳俊烈、李星民等韓影圈大咖全到了
國三生被割頸亡　第一線師斷定2犯人結果：可能是下個慘案的開始
陳建州告輸大牙8天露臉了！　「現身拍片」IG曝近況
快訊／蘆洲工廠大火「已延燒3間」！黑煙竄天　火勢擴大中
師生約砲11次　少女驗孕被發現
曾寶儀PO李善均合照悼念：無法得到答案了
快訊／尋獲紅色救生衣！　海軍：初判為海虎潛艦裝備
快訊／吳桀睿宣告重返球員身分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不放寬夜間違停！盧秀燕槓中央沒統一標準　交部：本可彈性處理

逛超市「飲料放購物車」被搶走！粉紅大媽：哇孫愛呷　結局傻爆眼

首例！苗栗南庄出現鼬獾確診狂犬病　防檢署：無人員遭咬傷

2024最強運「5生肖」出爐！桃花爆棚、名利雙收發大財

跨年倒數！台中星級飯店訂房快炸了　市府估：湧入30萬觀光人潮

天母棒龍樂園聖誕驚喜　邀民眾帶12歲以下孩童體驗

國三生家屬回校招魂「校園暫停夜間開放」　校方擴大心理諮商

民眾提案暫緩基捷到樟樹灣「改板南線延伸」　鐵道局：待北市評估

開飲機「保溫」超耗電！專家分享冬季節能撇步省荷包

「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆　一路旺到2024

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

楊祐寧見老婆想減肥「大嗑蛋黃酥XD」　目睹她不間斷忙工作：別再用手機！

不放寬夜間違停！盧秀燕槓中央沒統一標準　交部：本可彈性處理

逛超市「飲料放購物車」被搶走！粉紅大媽：哇孫愛呷　結局傻爆眼

首例！苗栗南庄出現鼬獾確診狂犬病　防檢署：無人員遭咬傷

2024最強運「5生肖」出爐！桃花爆棚、名利雙收發大財

跨年倒數！台中星級飯店訂房快炸了　市府估：湧入30萬觀光人潮

天母棒龍樂園聖誕驚喜　邀民眾帶12歲以下孩童體驗

國三生家屬回校招魂「校園暫停夜間開放」　校方擴大心理諮商

民眾提案暫緩基捷到樟樹灣「改板南線延伸」　鐵道局：待北市評估

開飲機「保溫」超耗電！專家分享冬季節能撇步省荷包

「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆　一路旺到2024

不放寬夜間違停！盧秀燕槓中央沒統一標準　交部：本可彈性處理

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　柳俊烈、李星民等韓影圈大咖全到了

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

國中生被割頸亡　第一線師斷定2犯人結果：可能是下個慘案的開始

高港確定今年營收可達正成長　貨櫃港排名估晉升兩名

校園割喉案！綠斥侯友宜「沒譴責暴力」　侯辦：事發當日就已探望

8名少年深山狂歡意外惹來殺身之禍　《死黨》首播2對CP大尺度激吻

諸羅山盃／4強名單出爐！ 塗城猛象寫隊史紀錄

快訊／蘆洲工廠大火「已延燒3間」！黑煙竄天　火勢擴大中　

陳建州告輸大牙8天露臉了！　「現身拍影片」IG近況曝光

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

生活熱門新聞

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

國三生遭刺10刀亡！家屬哀痛發聲「祂正義感爆棚」

快訊／遭割頸國三生不治！　校方悲痛證實：協助家屬處理後事

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

低溫縮街頭！失業女掛「乞討文」道歉狂哭

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

國三生遭割喉亡！師吐殘酷現實「讓風險直接進校區」

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

高山神獸偷背包丟白石池　2外籍登山客險死

南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公審店家

早上通勤「好多人咳嗽」！大票哀怨點頭

快訊／割頸國三生搶救無效！　新北教育局：遺憾及心痛

更多熱門

相關新聞

婚後「輪流住婆家、娘家」　竟釣出一票人：兩邊住+1

婚後「輪流住婆家、娘家」　竟釣出一票人：兩邊住+1

台灣房價不斷攀升，許多年輕人買不了房，於是選擇繼續住家裡。一名女網友就透露，婚後想婆家、娘家輪流住，覺得既可顧到彼此的爸媽，也能省下不少錢，同時不禁好奇「是否有人嘗試過？」沒想到，不少年輕夫妻分享經驗談，紛紛笑回「我們就是兩邊住。」

台東縣抽驗火鍋食材67件　皆與規定相符

台東縣抽驗火鍋食材67件　皆與規定相符

飲料弄倒灑一地！媽怒要店員到府擦地板

飲料弄倒灑一地！媽怒要店員到府擦地板

20歲簽志願役「5年就買房」10年賺到700萬

20歲簽志願役「5年就買房」10年賺到700萬

新光三越明年1月導入自動結帳台

新光三越明年1月導入自動結帳台

關鍵字：

超市霸氣大媽爭執事件年輕人飲料

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

國三男遺體放案發教室招魂　不順利將換地點進行儀式

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

國三生遭刺死！網爆「女同學擋刀手受傷」　警回應了

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面