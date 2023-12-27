逛超市「飲料放購物車」被搶走！粉紅大媽：哇孫愛呷　結局傻爆眼

▲大媽直接拿走他手推車裡的飲料。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到超市，購買當晚耶誕趴的食材跟飲品，沒想到他才剛把三組飲料放入購物車，就有大媽直接拿走其中兩組，還不忘碎念道「年輕人不要這麼貪心！」過程全被苦主錄下，面對不斷鬼打牆的長者，他最終無奈妥協，而網友們看完炸鍋了，紛紛怒回「大開眼界，怎麼有人可以這樣」、「頭殼壞掉了」。

網友在「爆料公社」代友發文，當晚他要跟朋友們開耶誕趴，於是下午先到超市買東西，結果才剛開始逛，就遇到無理取鬧的大媽；那時，他將架上的三組飲料放入購物車裡，穿粉色外套的大媽見狀趕忙上前，直接把兩組飲料拿走，還碎碎念說「年輕人不要這麼貪心，留一點給別人買！」

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眼看大媽語氣、態度不善，他當場出言拒絕，叫對方不要碰自己的東西；沒想到，大媽竟回嗆，因為孫子喜歡喝，「買這麼多不能分我一點？現在年輕人都不懂得敬老尊賢嗎？」不僅如此，她還不斷肢體接觸，企圖想搶正在錄影的手機。

該男直呼，「我真的要氣瘋，在超市放籃子裡還沒結帳，到底算誰的？被別人拿走可以吉（告）嗎？買東西到底是先來後到，還是先搶先贏？最後呼籲大家小心，看到這個穿粉紅色羽絨衣的大媽，拜託離遠一點！」

對此，網友們也傻眼，紛紛回應「誰家阿嬤帶走」、「脾氣真好」、「什麼飲料這麼好喝？」「個性真好，還能跟她講這麼久」、「恥度無極限」、「你慣壞大媽了」、「人不要臉，天下無敵」、「這種人都欺善怕惡，是我就拿回來了」。

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