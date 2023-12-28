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變美不是錯！盤點2023年最受歡迎療程　整形、拉提、體雕全上榜

▲▼優擎科技,醫學美容,2023年,整形,拉提,體雕。（圖／優擎科技提供）

▲海芙音波。（圖／翻攝自海芙音波媚必提官網）

消費中心／綜合報導

2023下半年新冠疫情逐漸趨緩，醫學美容產業的供給大於需求，意味台灣正式進入成熟的醫美時代，市場上許多既有產品也紛紛推出新系列繼續搶攻「不老商機」。隨著科技的進步及「要愛自己」的觀念興起， 越來越多消費者主動傾向打造更理想的外在，一起來看看目前最受到關注的醫美療程有哪些吧！

海芙音波媚必提ULTRAFORMER MPT

原本就備受許多女性喜愛的「第三代海芙音波」全新升級，9月剛上市的「海芙音波媚必提」搭配10種不同探頭、20種治療模式，可以達到更大、更全面的受熱面積及更短的治療時間。值得一提的是，在代言人蔡淑臻於金鐘獎最佳女主角頒獎時，近乎完美的幼態顏值，瞬間將海芙音波的討論度推向高峰，更被譽為音波界的愛馬仕。

海芙音波媚必提屬於非侵入式的臉部及身體保養療程，在指定的淺層或深層聚焦能量，強化電波療程的「多層次容積式加熱」以及沒有臉型、膚質、肌齡等條件限制，可依個人在意問題打造客製的高階規劃，達到緊實、拉提與體態雕塑的多重效果。
 

▲▼優擎科技,醫學美容,2023年,整形,拉提,體雕。（圖／優擎科技提供）

▲新一代「魔滴2.0」。（圖／翻攝自 Motiva®官網）

魔滴2.0 JOY Ergonomix2

傲人的事業線是能讓更多女性展現自信魅力，今年台灣過證的隆乳假體的材質也不斷創新，許多關注隆乳話題的消費者，肯定有所耳聞美國隆乳材質「魔滴」（Motiva）。新一代「魔滴2.0」（Motiva Ergonomix2 JOY）在2023年正式通過台灣TFDA認證，根據女性的人體皮膚結構，設計出更擬真、穩定、安全、美觀的隆乳材質。不論是假體的延展性、外膜包覆技術、凝膠彈性度及流動性，都更接近真實。並且同樣擁有「RFID微型安全芯片的植入」、十年安心保固及五年安心保險的售後服務，完整紀錄假體的尺寸、型號、出廠年份等相關數據，幫助消費者掌握假體狀況，滿足追求豐滿、產後萎縮或是需要二次重建等大多數問題。

▲▼優擎科技,醫學美容,2023年,整形,拉提,體雕。（圖／優擎科技提供）

▲熱磁減脂EMSCULPT NEO。（圖／翻攝自熱磁減脂PLUS官網）

熱磁減脂EMSCULPT NEO

由國民姊姊林志玲所代言的「熱磁減脂EMSCULPT NEO」，今年夏天搶攻醫美體雕話題，原理結合減脂電波（RF）與高強度聚焦磁能（HIFEM+），透過電波產生的熱能破壞脂肪細胞及高強度聚焦磁能達到的肌肉收縮，達到減少脂肪厚度，改善腹圍尺寸以及肌肉緊實的效果。針對BMI<35但無法利用運動或節食消除局部肥胖的民眾，幫助打造理想體態曲線。

愛美之心人皆有之，好不容易存錢找醫美想讓自己變美，最怕的就是花錢但沒有效果。治療前應留意診所所使用的儀器和耗材是否皆為原廠正貨，特別留意社群平台上的低價團購小蜜蜂。以海芙音波為例，治療前應到官網查詢診所是否為原廠認證、到診所也請人員出示原廠頒發的認證證書、治療前，再三確認所有探頭是否有「雷射防偽標籤」。以上步驟謹慎確認，才能確實達到理想的治療效果，以免變美不成反傷荷包，甚至影響健康。
 

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