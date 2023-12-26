【廣編】冠德企業集團2023年獲獎成果豐碩　廣獲國內外肯定

▲冠德企業集團深根永續、結合創新展亮眼成果，2023年囊括35座獎項。

圖、文／冠德企業集團提供

即將邁入45週年的冠德企業集團，秉持誠信、服務、創新、永續的理念，以「永續策略藍圖」為企業發展策略，從綠色家園、智慧城市、幸福社會、攜手創新與誠信經營五大構面，結合集團內外部資源，發展多元產品，並對應市場趨勢推展複合式城區經營，為大眾建構低碳住居新生活、共築永續城市。

冠德企業集團努力成果備受肯定，在企業影響力、永續發展、幸福企業三大面向獲得國內外多項獎項認證，今年冠德建設、根基營造及環球購物中心共計榮獲近35座獎項榮耀，獲獎數更勝歷年，包括亞太傑出企業獎一舉勇奪三大獎、TCSA台灣企業永續獎、網路口碑之星領航創新獎、亞洲最佳企業雇主獎、1111人力銀行幸福企業金獎三連霸、運動企業認證等，其中更有多項為營建業唯一獲獎企業，充分展現冠德集團在經營力、影響力、永續力及幸福力之投入，廣獲國內外高度認同及大眾的信任，更象徵營建永續新局的開創。

「冠德1.0」奠基階段立下良好基礎；進入「冠德2.0」軌道經濟發展階段，促進區域發展的活絡。「冠德3.0」複合式城區經營新模式，為城市永續發展建立典範。