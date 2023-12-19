5港籍型男遊歐走私K他命！3000萬毒品闖過2國　卻栽在桃園機場

▲航警局、關務署台北關人員今年7月間在桃園機場第二航廈查獲伍姓等5名港籍男子涉嫌在行李箱夾帶K他命等第三級毒品闖關被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航警局今年7月間在桃園國際機場第二航廈，會同關務署台北關人員稽查入境香港籍伍姓、何姓2名男子行李箱內查獲夾藏的第三級毒品K他命，總計多達14.158公斤，市值逾3000萬元，隨後查獲已入境的黃姓男子到案，航警局報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，會同航警局刑大科技犯罪偵查隊於北市萬華區緝捕同案在逃逸黃、劉2人到案，總計5人移送桃園地檢署偵辦，並追查同案潛逃至泰國的王姓主嫌與同案女友到案。

▲航警局人員今年7月在桃機第二航廈查獲伍姓等港籍男子在行李箱夾帶K他命等第三級毒品企圖闖關，圖為桃機第二航廈入境大廳監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，這起由5名港籍男子組成運毒集團，覬覦走私毒品入台高獲利報酬，以旅遊名義先至歐洲比利時與當地販毒集團接洽，策畫走私K他命入台販售，先將毒品夾藏於行李箱夾層中，再利用歐盟國家出入境不須簽證漏洞，跨越多國將毒品運送至法國巴黎，接著自法國巴黎機場搭機至台灣桃園機場企圖闖關入境。

▲航警局人員今年7月在桃機第二航廈查獲伍姓等港籍男子在行李箱夾帶K他命等第三級毒品企圖闖關，圖為查獲之K他命毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，經查以綽號「John」為首的販毒集團，今年6月間招攬數名互不相識港籍男子至歐洲旅遊，集團成員提供資金在各著名觀光景點購買精品、名錶等，藉由打扮時尚穿著，企圖蒙騙機場執法人員。5名港仔分工為接應組與攜帶組，接應組黃、劉2人先搭機入境台灣觀察另3人包括黃姓、伍姓與何姓男子入境情形。未料負責攜帶毒品闖關的黃姓男子，入境關鍵時刻卻臨陣脫逃，佯裝如廁後逕自入境，留下伍姓與何姓2人攜帶K他命毒品行李箱入境，當場被海關與航警局人員查獲，海關人員於行李箱夾層當場起出14.158公斤K他命，市值逾3000萬元之譜，警方循線拘捕尿遁的共犯黃男到案。

▲航警局人員今年7月在桃機第二航廈查獲伍姓等港籍男子在行李箱夾帶K他命等第三級毒品企圖闖關，航警人員偵訊後將伍姓男子等人移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局人員隨即報請桃園地檢署敬股檢察官范玟茵指揮偵辦，檢方指揮航警局刑大科技犯罪偵查隊於北市萬華區商旅查獲逃逸之黃、劉2人到案，航警局將伍姓等5名港籍男子偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢複訊後已起訴，目前5人都被聲押中。此外，綽號「John」的王姓主嫌見東窗事發，案發翌日與在台接應女友一併潛逃至泰國曼谷，目前已由桃檢發布通緝

在案。

航警局呼籲，毒品危害社會程度重大，切勿以身試法運送毒品，以致深陷囹圄後悔莫及，本案幸經檢警與海關人員及時「截毒於關口」，遏止毒品流入國內戕害國民健康。