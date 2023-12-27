通緝犯拒檢衝撞！警破窗拉出壓制　起出300公克各式毒品

▲桃園市中壢警網昨天凌晨追捕拒檢逃逸的吳姓通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子昨（26）日凌晨駕車行經中壢區中美路時，因車身搖晃被員警察覺上前攔停，吳男見員警攔查拒檢且高速逃逸，過程中危險駕駛，警方通知線上警網圍捕，吳男被警車圍住一度衝撞企圖逃逸，員警破窗將吳男壓制，查出吳是毒品通緝犯，車上起出海洛因、安毒、大麻、K他命與卡西酮等各式毒品逾300公克，數量足供2000人吸食，偵訊後依毒品、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局興國派出所員警陳柏翰昨天凌晨3時許騎乘警用機車巡邏，在中美路上發現一輛轎車行駛中車身左右搖晃，且駕駛邊開車邊滑手機，員警示意停車受檢，未料，轎車駕駛拒絕配合且高速逃逸，員警立即以無線電呼叫線上警網支援，在警網圍捕下，4分鐘內順利圍捕逃逸轎車，但駕駛一度企圖衝撞警車企圖逃逸，員警合力破窗將47歲吳姓男子壓制拘捕。

▲警方在車上起出海洛因、安非他命、K他命、大麻與卡西酮等各式毒品。

吳男辯稱，因毒品案被通緝且攜帶毒品才拒檢攔查逃逸，員警在其車上後座起出第一級毒品海洛因70公克、第二級毒品安非他命約200公克、大麻約3公克、第三級毒品K他命約50公克、卡西酮3包，市值逾20萬元，可供2,000人次施用，大量毒品彷彿毒品大百科，警方將吳男帶回派出所偵訊，訊後依妨害公務、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。

中壢警分局分局長唐嘉仁指出，同仁於巡邏線上破獲案件且迅速攔截圍捕，展現中壢分局警察同仁團隊合作精神，感謝全體同仁對各類刑案破獲、任務執行、線上巡邏與酒駕取締等方面的高度熱忱，共同維護轄區治安的努力。