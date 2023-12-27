28件台灣珍貴文物抵福建泉州　由閩台緣博物館收入

▲開箱畫面。（圖／泉州網）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣28件珍貴文物近日運抵大陸福建泉州，由中國閩台緣博物館收藏，當中包括一尊高148公分的清漆金木雕觀音坐像。據悉，目前該博物館已從台灣徵集和接受台灣民眾捐贈藏品超過6800件。

據《泉州網》報導，15日上午9時50分，14個裝滿文物的大型木箱從台灣跨海而來，再從石湖碼頭轉運至中國閩台緣博物館。開箱儀式後，28件從台灣徵集而來的文物正式入藏中國閩台緣博物館。

「這是清代的金臉媽祖，通高1米」，該博物館的台北市古董文物協會榮譽理事長蔡右弼邊開箱邊介紹。隨後，12尊成套的清彩繪泥塑十二生肖像逐一開箱，每尊的高度在60到80公分。

據介紹，十二生肖像將十二生肖擬人化，安上姓氏和官職，入廟奉祀，是台灣罕見的本地造像。收藏家指出，這些十二生肖神像清代以來奉祀於台灣基隆的廟宇，20世紀80年代被一位台灣藏家精心收藏。

報導指出，為配合主題展陳改造提升項目的需要，中國閩台緣博物館今年6月啟動從台灣本島徵集文物項目，最終從2000多件藏品中篩選出清代彩繪泥塑媽祖坐像、清代彩繪木雕觀音坐像、清代彩繪泥塑關帝坐像、清代台灣平埔族彩繪木雕廣澤尊王坐像、清代十二生肖彩繪泥塑坐像等反映閩台兩岸「諸神共祀」的宗教造像文物。

珍品當中，體量最大的是一尊清漆金木雕觀音坐像，通高148公分、寬69公分、深65公分；而體量最小的是一尊清金漆木雕土地公坐像，高18公分、寬10公分、厚約8公分。目前中國閩台緣博物館從台灣徵集、接受台灣民眾捐贈藏品已超過6800件（套）。