福建向金門供水近5年「日供水量翻倍」　實驗員親揭水質誤差原因

▲供水工程控制中心。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者蔡儀潔／泉州報導

大陸福建泉州向金門供水工程已正式通水近5年，累計供水近3000萬噸。相關負責人向《東森新媒體ETtoday》介紹，總體而言，供水量未受新冠疫情或其他因素影響，相反，由於近年金門乾旱情況加劇，日供水量從0.97萬噸增加到2萬多噸。

▲取水泵站安裝了3台水泵。（圖／記者蔡儀潔攝）

泉州向金門供水工程主要由取水泵站、陸地輸水管道和跨海輸水管道三部分組成，2018年8月5日正式啟動；總投資金額為3.88億元（人民幣，下同，約新台幣17億元），其中大陸方面投資1.29億元用於取水泵站和陸地管道部分。

▲鄭文鎮。（圖／記者蔡儀潔攝）

晉金供水公司負責人鄭文鎮受訪表示，兩地簽署的合約已經進入第五年，金門由於降水量下降，供水需求翻倍，日供水量從2018年的0.97萬噸增加到2萬多噸，今年8月5日將再增至2.5萬噸。

鄭文鎮接著介紹稱，兩地簽署的合約明確標明具體供水量，例如第一至第三年為1.5萬噸，第四至第六年為2萬噸，第七至第九年則有2.5萬噸的保底供水量，「當地還設有一個水泵站為晉南片區的30萬民眾供水，日出水量達28萬噸，相比之下，2萬噸只是九牛一毛，非常微小。」

實際上，晉金公司與金門自來水廠建立了「月計畫，周調整，日供應」的供水機制，雙方會定期就需求供給量、水質等內容進行溝通。鄭文鎮表示，金門方有自己的用水規劃，他們收到需求後會實時調節。

不過，鄭文鎮直言，對於供水系統來說，只要水量足夠且在設備供水能力範圍內，實現無機調控是可行的，反而是需求量少「比較困難」，因為水泵輸水時需要有一定作用力，水量少會降低壓力，難以達到設置高度。

▲龍湖總庫容量為405萬立方米。（圖／記者蔡儀潔攝）

除了水「量」外，在水「質」方面，供水工程取水點為福建晉江龍湖，建造時清退周邊10多家企業，並修建了截污溝，收集生活、農業等污水。

晉金公司水質監測實驗員林麗勤介紹，金門和福建在監測水質時，有時還是會出現誤差，通常因素為雨水量升高，他們會去取樣並使用儀器過濾淤泥，再進行多次測試。

▼林麗勤。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲水質監測中心。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，判斷水質好壞的主要指標之一是「溶氧量」（Dissolved Oxygen），一般而言，濃度愈高代表水質狀況愈好。

林麗勤指出，整個工程輸水管道達27.93公里，其中海底管道因無陽光直射，最終會導致溶氧量下降，不過進入金門收水池後，溶氧量在光合作用下會再慢慢上升，「所以我們和他們心中都是有數的。」

據悉，福建向金門供水是由海基會和海協會於2013年達成共同意見，經過多階段的施工、技術優化等環節，於2015年由金門及福建雙方正式拍板簽約動工。通水儀式2018年8月5日在泉州晉江龍湖水庫、金門田埔水庫同時舉行。

在儀式上，時任國台辦主任劉結一致詞時稱，福建向金門供水工程順利實施，充分體現為廣大台灣同胞謀福祉的擔當作為。