五月天泉州演唱會場「屋頂遭吹飛解體」慘況曝！粉絲一片哀嚎

記者鄭思楠／綜合報導

今年第5號颱風「杜蘇芮」28日上午登陸泉州晉江。有網友發文稱，泉州市海峽體育中心被「吹倒」，引網友關注。8月24日該體育館將上演「2023五月天泉州演唱會」，很多網友紛紛留言希望不會受影響。當天上午，泉州官方回應稱，體育場只是頂棚外部的少量表皮脫落，主體結構完好。

▲五月天泉州演唱會場館被颱風「掀頂」。（圖／翻攝自極目新聞）

據《極目新聞》報導，有網友發文稱，「原計劃買了五月天演唱會門票的，可以開始申請退票了，主會場都被吹倒了。」網友發布的影片中，大風肆虐，一體育場頂棚疑似有大型的缺口，還有頂部部分表皮隨風飄舞。

28日上午，家住體育場附近的居民林先生表示，體育館的造型是花瓣形的，在網傳影片中，因為拍攝角度的問題，看起來像是一整個頂棚中間塌了很大一塊，實際上並沒有塌。

林先生提供的影片和照片中，只有部分的外部材料脫落。另外，查詢體育館的設計圖及航拍圖發現，該體育場以花瓣形設計，看台被分為四個區域，每個區域都有單獨的頂棚。

▲現場畫面。（圖／翻攝自極目新聞）

當天，泉州市體育局工作人員也表示，海峽體育中心體育場只是頂棚外部的少量表皮被颱風掀起，主體結構沒有問題。

豐澤區應急管理局人士回應，周邊已經封控，人無法進入，颱風過後會組織人員搶修。