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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯遇盤查　報友人證號、答不出生肖...惱怒嗆警：瞧不起我？

記者張君豪／台北報導

北市保安警察大隊22日下午2時許在南港區經貿一路執行路檢勤務，攔停一輛可疑貨車，要求車上兩人下車受檢，副駕駛曾男居然自報友人身分證號，但他並未背熟朋友證號，出生年次和生肖均報錯，遭警員質疑，他甚至對警咆哮「是不是瞧不起我！」，警方細查確定曾男為桃園地檢署通緝的公共危險通緝犯，依規定將他當場逮捕。

▲台北市保大22日在南港區緝獲一曾姓通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市保大22日在南港區緝獲一曾姓通緝犯。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

保大警員攔查該輛小貨車時，副駕駛座曾男報出身分證號供警員查驗，但警方發現證號上的照片與曾男並不相符，警員隨口加問生肖，曾男卻無法回答，警員確認曾男謊報證號，將他當場逮捕。

▲台北市保大22日在南港區緝獲一曾姓通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

警方進一步追問，發現曾男涉嫌酒駕公共危險罪遭判刑2年，他不想入獄服刑，未按時報到才遭桃園地檢署發布通緝，警方詢問個資，他則背出朋友的身分證號和出生年月日，卻記不起來當年的生肖，才會遭警方戳破謊言，他亂報他人證號遭揭穿後，竟然還嗆警員「是不是瞧不起他」。曾男後來辯稱小孩才剛出生，擔心入獄無法照顧小朋友，才會選擇謊報身分。

保安大隊中隊長朱浩瑜表示，警員攔停汽車駕駛詢問姓名時，曾嫌冒用友人姓名應訊，原以為故作鎮定便可瞞天過海，而警方詳加比對照片發現有異，進一步詢問出生日期及生肖時，曾嫌卻惱怒質疑員警刁難，最後經確認為桃園地檢署發布「公共危險罪」通緝犯，全案經詢問後，移送桃園地檢署歸案。

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