桃園男騎改裝車炸街「排氣管超大根」引警注意　被攔查才知遭通緝

▲張姓男子深夜騎著改裝機車噪音炸街為警方攔查。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

31歲張姓男子深夜騎著改裝噪音炸街呼嘯而過，桃園警方巡邏發現將他攔查依法告發，清查身份竟是詐欺通緝犯，張男聽到後嚇了一跳緊張的問「真的假的？」警方將他逮捕偵訊後解送歸案。

▲機車排氣管明顯經過改裝。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所警員張博鈞及趙子豪昨晚23時40 分許巡邏時，在桃園區介壽路發現一名男子騎乘改裝機車發出巨大噪音，於是在介壽路與保羅街口將其攔停盤查。該名張姓男子被員警攔下後，問是不是因為聲音太大?他強調機車是自己透過網路與車主達成交易，登記在朋友名下，手續一切合法，至於排氣管是前任車主改裝的，買來就有了。但桃園市政府已從今年9月22日公告將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為查證屬實，可開罰3000元至3萬元罰款。

員警在清查其身分時，發現他因涉及洗錢防制法遭發布通緝中，張男聽到自己被通緝當場嚇了一大跳，緊張的問真的假的，年節將屆張男擔心難過年，急著打電話給女友請她幫忙查詢，因心情激動還差點在電話中吵起來，員警勸告他應準時出庭面對法律訴訟，經宣告其權利後依法將其逮捕解送歸案。