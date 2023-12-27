日媒：日中核處理水專家協議擬2024年啟動

▲報導分析，日本政府有意藉由盡早舉辦「核處理水」排海專家協議，以推動改善日中關係。（圖／路透社）

文／中央社東京27日綜合外電報導

日媒報導，熟悉日中關係的消息人士昨天透露，日本與中國政府預計在2024年初，啟動關於福島第一核電廠「核處理水」排海的專家協議。

「每日新聞」報導，雙方是否可以透過協議弭平在「核處理水」排海安全性的立場分歧，以及中國是否會解除日本水產品禁令將成為焦點。

今年11月16日的日中領袖會談，日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平認知到儘管雙方對「核處理水」排海立場存在差異，但就抱持建設性的態度藉由協議與對話找到解決問題的辦法達成共識，兩國因此開始協調專家協議。

日本政府相關人士透露，日方預料將由「原子力規制委員會」（類似台灣的核能安全委員會）等部會人員參與專家協議，中方則預料派出政府相關部門職員參加。雙方正在協調透過人員互訪、線上會議等進行多次協議。

關於「核處理水」問題，日中的立場存在著巨大分歧。日方根據國際原子能總署（IAEA）的報告認為排海計畫「符合國際安全標準」，主張排海的安全性；中方則稱「核處理水」為「核汙染水」，持續禁止日本水產品輸入中國。

國際原子能總署、中國、韓國、加拿大等已組成調查團，監測福島第一核電廠附近的海水、水產品等輻射物質濃度，不過中國政府對此主張「不夠充分」，中國外交部長王毅11月23日曾表示「希望日方為中方能夠獨立監測創造機會」。

日本外務大臣上川陽子11月25日跟王毅舉行會談時，對此持保留態度，表示「國家主權、國際原子能總署的權威和獨立性原則是前提」。

另外，11月26日的日中領袖會議，兩國同意全面推動「戰略互惠關係」，並在適當時機舉辦「日中高層經濟對話」等。雙方外長之後一致同意盡早進行「日中安保對話」。

報導分析，日本政府有意藉由盡早舉辦「核處理水」排海專家協議，以推動改善日中關係。