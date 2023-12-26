臉老起來放！蓄鬍眼垂大叔「真的只有17歲」　進教室被同學喊老師好

記者羅翊宬／編譯

在南韓，假設在超商購買菸酒，若外表顯得稚嫩，往往會被店員要求秀出身分證，證實是否成年。不過，一名來自忠清南道的17歲李姓少年，卻完全沒有這種困擾，因為蓄鬍、留長髮的他看起來「相當成熟」，擁有一張大叔臉孔的他，甚至常被同學誤會為老師，和父親走在路上時也被誤會成兄弟。

南韓電視台SBS綜藝節目《世界有奇事》採訪到擁有一張成熟、超齡臉孔的高中生李珍聖（音譯）。

李珍聖來自忠清南道禮山郡，目前就讀於位在當地的插橋高中，然而他的臉孔卻佈滿了歲月留下的痕跡，留著一頭雜亂黑色長髮的他不僅擁有抬頭紋、雙眼和眼袋之間佈滿皺紋，甚至還蓄有鬍子，渾身散發出大叔味，仿若歷經世間滄桑。

▲▼擁有超齡大叔臉孔的李珍聖，其實真的只有17歲。（圖／翻攝自YouTube）

不過當他拿出高中學生證，卻讓節目製作單位懷疑自己的雙眼，因為學生證上確實寫著，李珍聖出生於西元2006年3月15日，並非該所高中的教師，而是年僅17歲高中生。

節目還特別註解，擁有如此「超齡」臉孔的他，其實和偶像女團NewJeans姜諧潾、電影《7號房的禮物》童星葛瀟轅、《爸爸去哪裡》歌手尹敏洙的兒子尹厚、歌手恩採（LE SSERAFIM）等人同樣都只有17歲。

▲節目特別強調，李珍聖和童星葛瀟轅、《爸爸去哪裡》尹厚、歌手恩採同齡。（圖／翻攝自YouTube）

節目特別在學校找來李珍聖的同班同學，當一行人站在一起，李珍聖彷彿是學校聘請來的教師；而當他揹著書包走進教室，經常被其他同學齊聲問候「老師好」，令他尷尬地不知所措，就連校內的其他教師都經常誤會，以為眼前的高中生是同事。

節目走訪公園和街道，包括幼童、大嬸、同齡高中生，看到李珍聖的相片時，都一致認為相片裡的李珍聖已經至少30歲至42歲起跳。

對此，整形專科醫師無奈表示，當人類開始顯老時，其中最先變化的臉部特徵為雙眼周圍，雙眼周圍的皮膚最先下垂，然而李珍聖的眼瞼下垂、加上他為了讓眼睛變大刻意睜開眼，更導致雙眼周圍出現更多皺紋，「通常觀察人類是否老化，往往以10年為單位，因此像是這一位，比起大他20歲的人，看起來還要更......」

▲李珍聖和其他同學站在一起，更顯得蒼老。（圖／翻攝自YouTube）

當節目組前往李珍聖的住處訪問時，正好拍攝到李珍聖的父親正在為兒子敷面膜。

李珍聖向節目透露，因為擁有一張超齡的臉孔，每當想要參加青少年打折活動、而在拿出身分證，卻慘遭店員提醒「不能拿兒子的身分證喔」；不過他也透露擁有成熟臉孔的好處，就是比較不容易遭到同儕欺負，且其他人對待他的態度反而變得更加親切。