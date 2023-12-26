她結婚「閨蜜只包3千」直呼改觀　眾人見1關鍵嘆：很給面子了

▲她結婚驚見閨蜜只包3000，讓她對閨蜜改觀，眾人見1關鍵嘆「很給面子了」。（圖／本報資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

參加親友婚宴時，大部分人會依照彼此交情、婚宴等級衡量禮金多寡，有一名女網友埋怨，她近日舉辦婚宴，發現閨蜜包得比一般朋友還少，讓她覺得有一點驚訝，也好奇說「大家會因為禮金，對朋友改觀嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議，不過大家數人認為，閨蜜其實已經很給面子了。

原PO在Dcard結婚版表示，自己最近舉辦婚宴，意外發現她自認要好的閨蜜只包3000元，交情一般的同事反而包3600元或6000元，儘管閨蜜曾說「以後結婚只登記不宴客」，但只包3000元仍讓她有點訝異，也好奇「大家會因為這樣，而對包3000的朋友改觀嗎」。

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▲網友表示，閨蜜已經很給原PO面子了。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「一個人3000可以了吧，她又不宴客，等於花3000元加車程與時間參加妳的婚禮，很給面子了吧」、「3000也是行情價了，如果因此改觀，我是那個朋友我會比較傻眼」、「辦婚禮是分享喜悅，如果又怕虧錢何必呢」、「如果是真閨蜜，我根本不想要她的錢，只要她開心來吃飯就好」。

也有人感嘆，「怕賠本就不要辦啊，你也不是多好的朋友吧」、「我還叫不宴客的朋友不用包，不要佔人家便宜」、「現在參加婚禮好可怕，沒有3000以上都會被嫌少，想當年我結婚2000多就不錯了」、「吃個飯3000還不多喔，人家登記也不用妳回唉」、「好討厭愛辦婚禮，然後整天對禮金斤斤計較的人」。