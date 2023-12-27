四川一醫院「多名醫護集體跳樓」！院方否認：不知為何坐窗邊

▲四川一醫院欠薪多名醫護跳樓。（圖／翻攝自縱覽新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

有網友26日爆料稱，遂寧市中醫院多名醫護人員疑為了討薪，坐在醫院窗戶處要集體跳樓。網傳的影片中，一處高樓掛著遂寧市中醫院（步行街院區）的牌子，在該樓4樓的位置，有10名左右身穿白大褂的人員蹲坐在窗台邊。院方回應，不是在跳樓，不知為何坐窗邊。

據《縱覽新聞》報導，事發當時，地面則有消防員正在鋪設消防氣墊，並有大量圍觀群眾。

這些醫護人員是否在跳樓討薪？26日下午，遂寧市中醫院辦公室一名工作人員否認網傳「集體跳樓」和「拖欠工資」的說法，稱這些人員並不是在跳樓，該院也沒有拖欠工資。

但對於多名醫護人員坐在窗邊的原因，她稱，醫院領導在處理此事，具體情況她並不清楚，關於此事醫院會進行解釋。

遂寧市衛健委工作人員稱，衛健委已經介入此事，同樣否認有人跳樓。

遂寧市衛生健康委員會27日發布狀況通報，經核實，「維權影片」事發地是遂寧市鎮江寺社區健康服務中心（市中醫院步行街院區），網傳相關醫護人員「討薪」等說法不屬實。

通報稱，「影片中維權相關人員是我市鎮江寺社區健康服務中心醫護人員，由於該社區健康服務中心正在進行管理權限調整（由遂寧市中醫院託管劃轉到屬地管理），部分醫護人員對劃轉調整事宜存在異議。我委介入並充分溝通後，相關醫護人員都已回到各自崗位。」

通報强調，「下一步，我委將進一步充分收集相關醫護人員的意見和建議，主導組織相關單位專題研究，切實維護醫護人員的合法權益。」

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