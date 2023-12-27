大家都感冒？早上通勤「好多人咳嗽」　一票哀怨點頭：全家中

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（27）日一早，有男網友通勤時，發現很多人在咳嗽，好奇最近是不是很多人突然感冒，「有需要快篩嗎？國人的健康安全真的是很重要。」留言處一堆人也舉手，「我全家確診」、「我小學外甥女班上8個人請假」，還有網友直呼「有天選之人首次確診，這波難擋。」

男網友上午8點半左右在PTT的Gossiping板問卦，「最近大家都突然感冒了？」文中表示，「今天小弟通勤時，發現好多人都開始咳嗽了，有需要快篩嗎？」超多人秒有感，「超多，X的」、「現在外面各種病交叉在傳染」、「不只感冒還有確診的呦」、「黴漿菌肺炎、流感、新冠。」

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也有網友哀怨表示，「我全家確診」、「我小學外甥女班上8個人請假，去藥局買退燒藥水，一直說缺貨」、「我全家中鏢，當作更新病毒碼」、「馬的我一個多禮拜才好」、「昨天感冒發燒48小時，快篩兩條線，趕羚羊。」

還有網友擔憂或提醒，「這次都是肺很嚴重，跟呼吸道，咳到肺都快跳出來。出門還是要戴個口罩，快跨年了，去人多地方要小心」、「免疫力差，一天不戴（口罩）很快就被空氣傳染」、「跨年之後應該會更明顯變多」、「所以我現在出門又戴口罩了」、「病毒喜歡台灣秋冬的溫度，會特別活躍，不想被傳染就戴口罩。」