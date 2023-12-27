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大陸 大陸焦點 特派現場

孩子發高燒頭抬不起來！老師通知帶回　家長怒：又不是大病

▲。（示意圖／CFP）

▲該校校長表示，一孩子早上到校後發高燒，連頭都抬不起來。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州一校長昨（26）日在朋友圈發文表示，校內一個孩子發高燒到頭都抬不起來了，老師懷疑其可能是得了流感，先將該學生隔離至空教室，並通知家長接回。怎料家長卻怒斥，自家孩子的上課權利被剝奪，「又不是什麼大病！」甚至揚言要投訴學校，令校長十分無奈。

據《都市快報》報導，26日早上，杭州有位校長發了朋友圈寫道，有個孩子今到學校發燒了，趴在桌上頭都抬不起來。老師看看他的症狀，和之前班裡得流感的同學差不多，為了不影響其他孩子，也讓他更舒服點，就找了個獨立房間，開好空調，倒好水，安頓好孩子後，打電話給家長，希望其帶回家看病。

▲▼網課,線上課程,視訊,小學生。（示意圖／CFP）

▲校長表示，學校已開啟網課教學。（示意圖／CFP）

怎料家長卻勃然大怒，「發燒又不是大病，誰規定流感不能上學，戴個口罩不就得了？流感又不是十惡不赦，你居然給他隔離在教室外，剝奪他學習的權利，我投訴你們學校！」

該校長在文中表示，「學校裡最近有不少孩子生病請假，所以班上早已開啟網課。一般孩子生病頭兩天，最不舒服，我們不建議家長讓孩子生病時上網課，發著燒，也學不進去。等到孩子身體好些了，再看網課回放，慢慢補起來。已經很人性化了，沒想到家長還要去投訴。」

貼文一出引起網友熱議，「發燒也很可怕的，我這之前有一個發燒到腦膜炎的」、「真有這樣的家長，我在幼兒園上班，有家長把發燒的孩子送來就不管了」、「遇到了一樣的狀況，家長倒是沒有說投訴，就是不接，孩子燒到39.8度，我同事說再不接他得報警了」、「我這邊還有家長讓高燒39.3度的學生，堅持把早上的課上完才來接走，為了不耽誤學習」。

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