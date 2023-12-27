　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5人團登玉山「沒帶冰爪」急求救！　全場炸鍋：當空中Uber？

▲這團山友因裝備不夠，報案求救。（圖／翻攝自臉書／靠北登山大小事）

▲這團山友因裝備不夠，報案求救。（圖／翻攝自臉書／靠北登山大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

近日寒流餘威加上水氣移入，玉山變成絕美的銀白世界，吸引超過3千人朝聖；然而，有一團山友日前在北峰風口報案求救，表示裝備不夠且已體力透支。不過，當時因天候緣故無法出動直升機，最後是由排雲山莊莊主前去救援，這讓其他山友不以為然，更透露「原本說體力不支的人，卻有力氣直接下山？」

網友在臉書社團「靠北登山大小事」發文提到，「近日有山友（好像是五人團）走八通關上玉山，卡在北峰風口，報案表示裝備不夠又體力透支，傳呼空中Uber，但天候關係，直升機無法出動。原來現在不想揹，可以找救難人員幫你揹，可能還順便揹你？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，「排雲山莊那些做善事、沒回報、常為陌生人冒險的巡山員兼管理員們又出動了。（他們）帶冰爪過去、教穿，再陪伴走至排雲。抵達山屋後，這些原本說體力不支的人，卻有力氣直接下山？

▲當天也在排雲山莊的山友現身說法。（圖／翻攝自臉書／靠北登山大小事）

▲當天也在排雲山莊的山友現身說法。（圖／翻攝自臉書／靠北登山大小事）

她認為，理論上大家都應該自負其責，現實是濫用救難資源的人實在太多，有些人可能還覺得自己有繳稅，坐個直升機沒什麼，「沒有做好爬山計畫，才會有行程後端發生沒有冰爪無法前行的窘境。體能不支應該只是藉口，因為折返要兩天，叫直升機比較快，還不用待在排雲山莊被大家鄙視。

對此，網友們也紛紛回應，「當天我剛好去排雲要報到，發現莊主不在，結果是去救援了。後來有聽莊主說，（他們）從荖濃溪上來，到了北峰岔路發現結冰，沒有裝備上不來」、「這種天氣還想偷懶，沒事算你們命大吧」、「在山下，體能不鍛練，冬天攀爬不確定因素更多，為了嚮往山上的美景，只憑一股衝動上百岳，完全不考慮萬一，這行為非常不可取」、「沒有練好就不要隨便越級打怪」、「這種天氣自己沒有帶冰爪喔？」「反正先叫再說，以防沒體力，然後馬上有人可以幫忙，這是他們當下生存的最佳策略」、「支持全額付費」。

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「hamei15，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

課程

ET快訊
屁孩大火燒掉3億！　家樂福認了「不求償」
快訊／韓演藝圈「活動全緊急取消」！　李善均2遺作無限延期
快訊／李善均公司首發聲！　葬禮細節曝光
快訊／李善均現場曝光！　白布包住車輛
為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：約滿將改為社宅
國三生遭割頸亡！全班換教室　同學錄影寫卡片給他父母打氣
LIVE／李善均輕生亡！昨求測謊「看相信誰」　國三生今不治
李善均「死前身陷痛苦」！　友痛揭2大兇手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台科大首創技職賦能研究中心　開發虛實整合數位情境化課程

國三生遭割喉亡！一線老師吐殘酷現實「讓風險直接進校區」

高速傳愛！高鐵啟動助學計畫　14年募款逾1.6億助弱勢學子

國三生命喪校園！教團：教育部要負全責「保護管束學生從嚴管理」

南方雲系北衝！一圖看變天「降雨熱區」　明起北台灣降溫　

台大「獸醫乃」領軍！攜手劍橋推「短吻犬呼吸功能評估」明年上路

宵夜吃到一半上演摔角戲「留學生大戰刺青哥」！清粥、椅子滿天飛

高雄輕軌全面開通！　元旦晚間6點起至2／25「全線免費搭」

新北國三生喪命！全教總批教育部說風涼話　籲增置校安人力

瘋看抖音！女兒狂練簡體字「我喜歡中國」　爸見這1幕惦惦了

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

台科大首創技職賦能研究中心　開發虛實整合數位情境化課程

國三生遭割喉亡！一線老師吐殘酷現實「讓風險直接進校區」

高速傳愛！高鐵啟動助學計畫　14年募款逾1.6億助弱勢學子

國三生命喪校園！教團：教育部要負全責「保護管束學生從嚴管理」

南方雲系北衝！一圖看變天「降雨熱區」　明起北台灣降溫　

台大「獸醫乃」領軍！攜手劍橋推「短吻犬呼吸功能評估」明年上路

宵夜吃到一半上演摔角戲「留學生大戰刺青哥」！清粥、椅子滿天飛

高雄輕軌全面開通！　元旦晚間6點起至2／25「全線免費搭」

新北國三生喪命！全教總批教育部說風涼話　籲增置校安人力

瘋看抖音！女兒狂練簡體字「我喜歡中國」　爸見這1幕惦惦了

凱旋苑被爆租金年漲5%？　侯辦駁斥說明合約內容

台科大首創技職賦能研究中心　開發虛實整合數位情境化課程

20歲Juice Boy挾YT千萬點閱出道！　獲瘦子、高爾宣高度關注

研究：酒精濫用、孤獨增加早發性失智症風險

李善均陷染毒案「將結束調查」！　輕生前一天才申請測謊

台南玉井林家善心捐贈120台密錄器　保障南消二大隊人員安全

國三生遭割喉亡！一線老師吐殘酷現實「讓風險直接進校區」

奈及利亞中部「暴民屠村」增至140死！　倖存者：人都不見了

李善均生前堅稱沒染毒「挺19hrs警方訊問」　遭廣告商切割劇方換角

柯文哲說「台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，因為市場改建8年內蓋不起來」？

生活熱門新聞

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／遭割頸國三生不治！　校方悲痛證實：協助家屬處理後事

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

高山神獸偷背包丟白石池　2外籍登山客險死

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公審店家

低溫縮街頭！失業女掛「乞討文」道歉狂哭

快訊／割頸國三生搶救無效！　新北教育局：遺憾及心痛

新竹幸運兒超商買26元飲料中千萬！剩10天領獎

「12生肖」2024運勢曝！第1名財運、貴人雙旺

出門冷爆「毛毛外套保暖嗎」？他吐優缺點　1情況別穿

天冷喝熱咖啡、熱茶恐害手腳更冰！

更多熱門

相關新聞

「玉山冰錐」絕美照曝光！冰柱藏亮點　網驚呼：有馴鹿

「玉山冰錐」絕美照曝光！冰柱藏亮點　網驚呼：有馴鹿

冷空氣殺到，玉山北峰今(25日)凌晨2時58分出現-7.4度低溫，前氣象局長鄭明典平安夜也在臉書分享平安夜的「玉山冰錐」驚豔照，吸引逾3千人朝聖，還有網友發現冰柱出現亮點，造型宛如馴鹿，驚嘆好特別天造美景。

玉山北峰成冰封仙境！鄭明典點出3情況：凍雨是很危險的天氣　

玉山北峰成冰封仙境！鄭明典點出3情況：凍雨是很危險的天氣　

玉山一夜變冰晶銀白世界！「雲霧漸開」仙境畫面曝光

玉山一夜變冰晶銀白世界！「雲霧漸開」仙境畫面曝光

一夜凍雨！玉山冰封山頭美景曝光　強烈冷氣團今起再衝一波　

一夜凍雨！玉山冰封山頭美景曝光　強烈冷氣團今起再衝一波　

玉山迎初雪！9：20飄雪10分鐘　銀白雪景畫面曝光

玉山迎初雪！9：20飄雪10分鐘　銀白雪景畫面曝光

關鍵字：

玉山登山救援裝備風口

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「多人趴極樂7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

快訊／遭割頸國三生不治！　校方悲痛證實：協助家屬處理後事

李善均低頭求「救救我」

許允樂「1年前就開始談離婚」！

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面