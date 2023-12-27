5人團登玉山「沒帶冰爪」急求救！　全場炸鍋：當空中Uber？

▲這團山友因裝備不夠，報案求救。（圖／翻攝自臉書／靠北登山大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

近日寒流餘威加上水氣移入，玉山變成絕美的銀白世界，吸引超過3千人朝聖；然而，有一團山友日前在北峰風口報案求救，表示裝備不夠且已體力透支。不過，當時因天候緣故無法出動直升機，最後是由排雲山莊莊主前去救援，這讓其他山友不以為然，更透露「原本說體力不支的人，卻有力氣直接下山？」

網友在臉書社團「靠北登山大小事」發文提到，「近日有山友（好像是五人團）走八通關上玉山，卡在北峰風口，報案表示裝備不夠又體力透支，傳呼空中Uber，但天候關係，直升機無法出動。原來現在不想揹，可以找救難人員幫你揹，可能還順便揹你？」

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原PO接著說，「排雲山莊那些做善事、沒回報、常為陌生人冒險的巡山員兼管理員們又出動了。（他們）帶冰爪過去、教穿，再陪伴走至排雲。抵達山屋後，這些原本說體力不支的人，卻有力氣直接下山？」

▲當天也在排雲山莊的山友現身說法。（圖／翻攝自臉書／靠北登山大小事）

她認為，理論上大家都應該自負其責，現實是濫用救難資源的人實在太多，有些人可能還覺得自己有繳稅，坐個直升機沒什麼，「沒有做好爬山計畫，才會有行程後端發生沒有冰爪無法前行的窘境。體能不支應該只是藉口，因為折返要兩天，叫直升機比較快，還不用待在排雲山莊被大家鄙視。」

對此，網友們也紛紛回應，「當天我剛好去排雲要報到，發現莊主不在，結果是去救援了。後來有聽莊主說，（他們）從荖濃溪上來，到了北峰岔路發現結冰，沒有裝備上不來」、「這種天氣還想偷懶，沒事算你們命大吧」、「在山下，體能不鍛練，冬天攀爬不確定因素更多，為了嚮往山上的美景，只憑一股衝動上百岳，完全不考慮萬一，這行為非常不可取」、「沒有練好就不要隨便越級打怪」、「這種天氣自己沒有帶冰爪喔？」「反正先叫再說，以防沒體力，然後馬上有人可以幫忙，這是他們當下生存的最佳策略」、「支持全額付費」。

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