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社會 社會焦點 保障人權

人夫離婚當晚才知被綠　友不忍錄下鐵證：一起吃喜宴住摩鐵

記者黃翊婷／綜合報導

林姓人夫2022年3月間與黃姓妻子協議兩願離婚，沒想到離婚當晚收到友人通知，才知道妻子早已和許姓男子發生婚外情，不僅互相在Instgram發文放閃，還曾一起參加婚宴、同住摩鐵，讓他無法接受，憤而決定提告求償30萬元。雖然黃女否認發生婚外情，許男沒有出庭，但因為友人指證歷歷，最終兩人仍被新北地院法官裁定應連帶賠償林男1萬元。

▲▼男,哭,崩潰,沮喪,低潮,示意圖。（圖／視覺中國）

▲林男收到朋友通知才知道，妻子離婚前就已經外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

林男在判決書中主張，和黃女是在2018年11月間結婚，2022年3月間兩願離婚，但在離婚當晚，一名友人傳來一段錄製Instgram限時動態內容的影片，這才知道原來黃女在離婚之前就與許男發生婚外情，兩人曾在KTV包廂內相互依偎、公開親密接吻合照、一同參加他人喜宴，甚至同床共枕，讓他無法接受，因而決定提告求償30萬元。

對此，許男經過合法通知並未出庭，也沒有提出書狀聲明或陳述。黃女則堅稱，大多數貼文、影片兩人都沒有做出親密行為，雙方只是朋友關係，後來有些照片是在離婚後拍攝的，自己並沒有婚內出軌。

但夫妻倆的朋友出庭證稱，他與林男、黃女從國中認識到現在，2022年2月和黃女一起去唱歌時才認識許男，「我記得很清楚是因為（我）有跟他們去唱歌」，後來他透過LINE傳訊息給林男，告知黃女偷吃，在還未離婚時就與許男牽手、擁抱，一起去唱歌那次就曾目睹兩人牽手、擁抱，後來有一次去住摩鐵，黃、許住進同一間房間，他則和另一名朋友住一間，「那天去摩鐵我們都有過夜」。

新北地院法官認為，證人與林男、黃女、許男之間都沒有利害關係，應當不會冒著偽證罪的風險捏造事實，證詞應可採信，雖然黃女否認證據照片及影片是在離婚前拍的，但從證人證詞也可以知道，兩人在離婚之前就有「超友誼」的關係。

法官接著表示，本案雖然沒有積極證據可以證明黃女、許男是否曾發生性行為，但兩人曾牽手、抱在一起、一起前往摩鐵並在同一間房間過夜，這些行為顯然已經不是普通異性朋友間的正常社交範疇，最終不採信黃女的說詞，判她與許男應連帶賠償林男1萬元較為適當，全案仍可上訴。

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