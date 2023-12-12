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社會 社會焦點 保障人權

運將載到「醉女」想撿屍　一脫是男的！下場曝光

記者黃翊婷／新北報導

顏姓男子是一名白牌車司機，今年2月間載到一名喝醉酒的乘客A（女裝打扮），竟起了色心，將車開到某涼亭企圖性侵，但因為對方突然驚醒，所以沒有得逞。新北地院法官日前審理此案，考量到顏男已經坦承犯行，也與A男達成和解，最終依乘機性交未遂罪判處有期徒刑1年8個月，緩刑3年。

▲夜間叫車,夜間搭計程車。（圖／ETtoday資料照）

▲顏男見女裝打扮的A男喝醉昏睡，竟將人帶到涼亭意圖性侵。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，顏男今年2月28日清晨6時許在台北市某路段載到女裝打扮的A男，見對方因為酒醉昏睡，竟在抵達目的地之後，又把人帶到新北市某巷弄的涼亭，脫去衣物意圖性侵，後來因為A男驚醒將他推開，才沒有得逞。

A男醒來發現自己衣衫不整，嚇得趕忙報警並提告。新北地院法官認為，顏男對A男襲胸並用下體碰觸臀部，此舉可認為他當時已著手打算發生性行為，但因為A男突然驚醒，他才未能性交得逞，因此認定他的行為不是乘機猥褻，而是乘機性交未遂。

法官接著表示，顏男是白牌車司機，A男是顧客，他卻沒有遵守行業道德及尊重他人身體自主權，為逞一己色慾，意圖撿屍性侵，導致A男身心受創，行為確實不應該，考量到他沒有前科，事後也與A男達成和解並履行和解條件，最終依乘機性交未遂罪判處有期徒刑1年8個月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，還要接受5場法治教育課程，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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