「超毒蔬果」流入市面！12家菜攤、賣場曝光...北中南全都有

▲12件蔬果含農藥及禁藥，包括家樂福、美廉社、錢都均中鏢。（圖／翻攝自台北市衛生局）

圖文／CTWANT

小心吃進有毒蔬果！台北市衛生局公布生鮮蔬果「農藥殘留」抽驗結果，發現共有白蘿蔔、茄子、香瓜等12件蔬果不符規定，包括家樂福、美廉社等超市，以及知名連鎖火鍋店錢都均上榜，已勒令業者立即下架不得販售。

台北市衛生局表示，10月時共計抽驗53件蔬果產品，經檢驗結果有12件產品不符規定，包括白蘿蔔4件、茄子2件、辣椒2件、皇宮菜1件、紅鳳菜1件、芥藍芽1件及香瓜1件，各檢出1至3項農藥殘留不符規定，除了香瓜、芥藍芽之外，其餘蔬果均為高風險產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲芥藍芽及辣椒驗出農藥殘留。（圖／翻攝自台北市衛生局）

台北市衛生局指出，抽驗發現這12件蔬果中，含有包括三氯松（Trichlorfon）、可尼丁（Clothianidin）、達特南（Dinotefuran）等農藥殺蟲劑，以及禁藥賽氟滅（Thifluzamide）、座賽胺（Zoxamide），可依違反《食安法》開罰6萬元至2億元；若業者無法交代來源，則可裁處3萬元至300萬元以下罰鍰。

以下為12件蔬果違規名單：

●蘿蔔4件：誠果蔬果店、龍軒傳承、家樂福超市（台北農安二店）、錢都（市民大道店）

●茄子2件：美廉社（萬華環河南店）、全國食養創作全自助餐（復興店）

●辣椒2件：東和蔬果行、龍軒傳承

●皇宮菜1件：台北市第二果菜批發市場（18-02號攤）

●紅鳳菜1件：自強市場外菜攤

●芥藍芽1件：東和蔬果行

●香瓜1件：森豪蔬果行

值得關注的是，北市衛生局追查來源廠商，發現毒蔬果遍布台北、新北、台中、雲林、嘉義和宜蘭等地區，提醒民眾若有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089，或至台北市政府衛生局網站查詢。

延伸閱讀

▸ 台灣「拜拜盤」到日本變文化精品 網友狂笑：是真正的盤子

▸ 公公婆婆不在了⋯小姑指定哥哥負責當娘家請吃飯 她怒了：有夠厚臉皮

▸ 短裙女流浪近3個月！「牙齒掉光」呆坐路邊…朝路人大吼 警援助遭拒