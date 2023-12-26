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家長狂怨「沒幫孩換衣」害感冒！幼教師心累：我不是貼身保姆

幼教老師訴苦家長怪他們沒有將小孩顧好，害他們感冒。（示意圖／Pixabay）

▲原PO表示，最近陸續接到家長來電抱怨家中孩子感冒，讓她相當無奈。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日前氣溫驟降，民眾若沒有適時保暖就容易感冒，更別說小孩免疫力更低。就有一名幼教老師訴苦，多名家長向他們抱怨小孩回家感冒，質疑老師沒有隨時注意小孩流汗，並協助換衛生衣，讓她相當無奈「我們不是貼身保母！」

原PO在臉書社團「匿名公社」發文，表示日前下班接到約6名家長來電，抱怨小孩回家咳嗽流鼻涕，質疑老師沒注意小孩流汗，並協助換衛生衣、多加注意保暖；「之前園長有規定天氣太冷就停止小孩課後到外面玩，結果被一票家長反對只能取消，現在又怪我們放任孩子到戶外玩，然後又不幫忙換衣服。」

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老師解釋，一班有24個小孩，「雖然有一個老師跟2班配置一位助教，但也不可能時時刻刻注意到每個寶貝的狀況。」她直呼，幼教老師也是人不是神，平常忙備教材還要餵飯餵藥已經很忙，「請不要一有事情就打來質問，妳們的寶貝已經大班不是小班了，這種事情拜託自己教！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「我以前幼稚園老師都叫我們自己換衣服，午睡自己收睡袋欸」、「本來就該自己教育孩子如何穿脫衣服，不然就自己請貼身保母跟著小孩一輩子」、「他們都把老師當萬能的」、「歡迎加入幼教業」。

不過也有人認為親師溝通很重要，「若老師有此想法可以建議家長回家時也要適當提醒小孩，若出去外面玩要多穿衣服或是天氣很冷就盡量在室內活動不然容易感冒，要多提醒小朋友，如果有聽不懂的，老師也要多幫忙提醒。」

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