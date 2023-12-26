偷看老公訊息！抓包曖昧男同事「小騷貨想你」　人妻看傻了

▲原PO發現老公和男同事的互動有點曖昧。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「你現在是怎麼回事啊？」一名女網友發文表示，因為老公最近回訊息都表現得偷偷摸摸，所以她便趁對方不注意時偷看手機內容，怎料「不看不知道，一看嚇一跳」，老公竟和男同事有曖昧互動。貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「老公最近一直偷開訊息，忍不住看他手機，看到內容讓人嚇一跳」為標題發文，提到老公最近一直偷偷摸摸的看訊息，所以有次她受不了，決定偷偷查看對方的手機內容，怎料「不看不知道，一看嚇一跳，他竟然跟同公司的男同事互相關心問候」。

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一般的問候倒無妨，但原PO透露，老公和同事所傳的訊息看起來很曖昧，「 說記得想我之類的」，且老公還會回覆同事「小騷貨當然想你啊！」看到「小騷貨」這3字後，更讓原PO愣住，「我親愛的老公，你有老婆、孩子了耶，你現在是怎麼回事啊？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「也可能是真騷貨，但改男生名」、「確定男同事的名字是本人？朋友名字是可以自己修改的啊」、「有時候是女的，名字男的」、「小騷貨通常指女性友人，男名只是假象」、「這招老套了，把對方名字改成男的而已，看看老公敢不敢在你面前擴音打過去」、「該不會是雙性戀」。文章雖掀起討論，但也有網友質疑真實性。