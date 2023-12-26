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LINE冒出「不是自己傳的訊息」對話錯亂　一票+1：以為手機壞掉

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE疑似出現bug。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過LINE與親友聯繫，不過近日就有女網友注意到，她傳完訊息後，聊天室顯示的內容卻不是她打的，過了一小段時間後，訊息才恢復正常，有人遇到類似狀況嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「LINE打字後出現不一樣的字」為標題發文，提到她透過LINE，向男友說了自己的身體狀況，於是對方就問她「有吃藥嗎？」當時她傳送的訊息是寫「不吃了」，然而她的聊天室頁面卻顯示「有吃...」，於是她又重新傳了一次「不吃了」。

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事後原PO越想越不對勁，因為「有吃...」明明就不是她打的，不過她幾分鐘後再次點開聊天室，該則訊息又恢復成「不吃了」，有人碰過類似狀況嗎？

Dcard上，也有另名男網友以「LINE對話中出現了不是自己打出來的訊息」為標題發文，提到女友傳訊息給他時，說聊天室的對話框閃過一串不是自己打出來的訊息，不過隔了幾秒後就不見了。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲不少網友都有遇到這類狀況。（示意圖／記者曾筠淇攝）

兩篇貼文底下，都有網友透露自己也曾遇到類似情況，「我的也是，感覺是bug」、「我昨天也發生，其實那是對方打的訊息，不知為何顯示變成我這邊發出的對話，今天再看原本錯亂的對話都恢復正常了」、「我也有，但實際對面（指好友）看到的還是你打的那個訊息，所以我無視了」、「有！我以為是我的手機壞掉了」、「我也有遇到欸！當下有嚇到」、「我也有！突然回一句不是我要回的」。

還有網友指出，「這是LINE更新後的bug，它會重複對方回覆那句的前幾個字，退出再進去就好，實際上你回覆給別人的字是沒錯的」。經《ETtoday新聞雲》記者實測，傳送LINE訊息時，有時確實也會出現這種狀況，不過，LINE目前尚未說明這類情況發生的原因。

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