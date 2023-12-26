「你是在看什麼！」景美好樂迪KTV兩派鬥毆　他亮刀連傷2人

記者張君豪／台北報導

26日凌晨4時48分左右，北市文山區景美好樂迪KTV發生一起嚴重鬥毆傷人案件，當時在店外民眾看到兩幫人就在該店外發生鬥毆，其中一幫人不滿對方挑釁，一人掏出隨身攜帶用來防身的折疊刀揮舞，結果造成對方兩人腹部、臀部中刀送醫，警方獲報後出動線上快速打擊部隊幾力到場，立刻將動刀者及同案共犯兩人逮捕，這起KTV外的聚眾鬥毆事件總共造成3人送醫，所幸經搶救治療後並無大礙。

▲北市景美好樂迪KTV爆發持刀鬥毆事件造成3人送醫，警方逮捕現行犯並起獲兇刀。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解，雙方發生衝突動刀揮砍的導火線，居然僅是因為雙方要進出店內時，相互看了對方，被打的陣營3人仗著自己人多，主動嗆對方「你是在看甚麼！」，對方2人反問他們「啊是不能看膩！」，雙方一言不合，加上3人消費歡唱完要離開已經渾身酒意，毫不考慮後果，當街大打出手。

當時正要進入店內消費的楊男（22歲）、楊蔡男（20多歲、經查為竹聯幫青堂成員）兩人戰鬥力驚人，楊男掏出隨身攜帶的折疊刀揮舞，當下劃開陳姓被害人肚皮、並造成林姓被害人臀部穿刺傷，另名酒客也被兩人打傷，對方3人想圍毆兩人，但雙方戰力明顯有差距，3人全被送往萬芳醫院就醫，警方以優勢警力圍捕涉案人，動刀傷人的楊男見狀還把兇刀丟到景文街某咖啡廳外的水溝，隨即被警方找到。

警方將楊、楊蔡兩人依涉嫌殺人未遂罪嫌逮捕，他們頻頻辯解自己才是遭圍毆的被害人，警詢後移送台北地檢署偵辦，另外送醫的3名傷者涉嫌聚眾鬥毆，警方也將依觸犯《刑法》150條妨礙秩序罪嫌依法送辦。

文山二警方呼籲，對於任何不法暴力，均依法偵辦決不寬待，民眾千萬不要以身試法，如遇案件發生立即撥打110，警方立即到場處理，以確保自身財產安全。

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