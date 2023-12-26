　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

15歲外甥遭彈簧刀割頸命危！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲男同學遭同校同學割傷頸部。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

新北市一名國三男學生為「乾妹」出頭，持彈簧刀割傷同學頸部，導致對方命危，至今仍未脫離險境。受害男學生的家屬也在網路發聲，表示不敢想像外甥去上學就這樣不見了，而且加害的還是同校學生，也透露醫師有說若是缺氧太久，就算裝葉克膜也可能變成植物人。

國三生持彈簧刀割傷同學一事曝光後震驚外界，掀起不少討論。一名自稱是受害者家屬的網友也在Dcard發文指出，受害學生是他從小抱到大的外甥，「我不敢想像我的外甥好好地上學，人已經不見了，而且殺人的是同校的同學，這就是蔡英文執政的社會安全網？」

受害家屬也透露，老師有說加害學生和乾妹已經是校內的頭痛分子，「而且這個教唆的最可惡，如果沒有她去找乾哥哭訴，我外甥根本不會被殺，什麼狗屁少年事件處理法，犯罪就一律刑法處罰好嗎？」

他最後也透露，醫師有告知說，如果缺氧太久，即使裝葉克膜未來也等於是植物人，他們已經做好準備了。

受害男同學經裝葉克膜搶救5小時，目前已經恢復呼吸心跳，但尚未脫離險境。另外，警方偵辦後，考量男同學生命垂危，且少女坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，經請示少年法庭，將2人以傷害罪改為殺人未遂送辦，已移送少年法庭。

ET快訊
快訊／失蹤官兵妻錄音檔曝！「老公該回來了，外面很冷」
弟弟性侵姊姊！　連外甥女都下手
快訊／警查販毒案　抓到自己人
LIVE／國三生遭割頸恐成植物人！家屬發聲　立委候選人是性騷
起薪32K！　台電招考1103名新血
人妻半年沒啪啪　體檢「通知1問題」綠炸
再1年就退休！賴清德前導警官疑天冷猝死　2子繼承衣缽
和岳父吵架！　出氣把41天小兒子摔死
華中橋死亡車禍！　騎士遭2車輾爆頭慘死
快訊／海軍證實！　官兵為救人落海失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

落海官兵失聯第6天！妻忍淚發聲「外面很冷」：老公，回家吧

留學生火鍋店打工又兼差「大麻轉運手」　抹茶粉藏大麻...這下慘了

襲胸女路人約打砲　噁男掰「我是要搔她癢」下場罰9萬

打詐中心遭爆主帥病假142天「群龍無首」　調查局提數據駁斥

基隆警查毒品案揪出自己人！巡佐洩資料給藥頭還販毒遭起訴

狼舅2度性侵15歲外甥女！她淚訴才知母也遭強逼亂倫　判5年10月

聖誕夜轎車自撞紅綠燈「車路中打橫」　警員急衝現場...駕駛跑了

快訊／高雄鳳山車站驚傳男子落軌　及時拉起送醫

陪妻報案！找證件掏出「1包白色粉末」　高雄愛妻男當場臉綠

北市婦領900萬「投資虛擬幣」　行員立刻通報！3警苦勸保住了

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

落海官兵失聯第6天！妻忍淚發聲「外面很冷」：老公，回家吧

留學生火鍋店打工又兼差「大麻轉運手」　抹茶粉藏大麻...這下慘了

襲胸女路人約打砲　噁男掰「我是要搔她癢」下場罰9萬

打詐中心遭爆主帥病假142天「群龍無首」　調查局提數據駁斥

基隆警查毒品案揪出自己人！巡佐洩資料給藥頭還販毒遭起訴

狼舅2度性侵15歲外甥女！她淚訴才知母也遭強逼亂倫　判5年10月

聖誕夜轎車自撞紅綠燈「車路中打橫」　警員急衝現場...駕駛跑了

快訊／高雄鳳山車站驚傳男子落軌　及時拉起送醫

陪妻報案！找證件掏出「1包白色粉末」　高雄愛妻男當場臉綠

北市婦領900萬「投資虛擬幣」　行員立刻通報！3警苦勸保住了

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

總統政見會再登場！警犬Apple、首領出動巡查　牠上班偷皺眉萌爆

和緯黃昏市場「紅線違停一整排」民質疑擺爛　台南警：取締1809件

大仁國中校犬「超仁」聖誕夜離世　校方悲慟證實：牠去當小天使了

落海官兵失聯第6天！妻忍淚發聲「外面很冷」：老公，回家吧

米其林名店又出包！NARA Thai Cuisine青辣椒農藥殘留超標60倍

巴西辣模「上空全裸」甩奶遛狗！　下秒遭警上銬逮捕

NU’EST鍾炫同天尬「腦性男」河錫辰！　當兵最後活動1／20會粉絲

日媒爆《我推的孩子》拍真人版　卡司出爐...齋藤飛鳥飾星野愛

留學生火鍋店打工又兼差「大麻轉運手」　抹茶粉藏大麻...這下慘了

社會熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

立委候選人竟是性騷累犯　太陽花學運舔男大學生

即／保六總隊男警寢室離奇身亡！

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

涉郭連署賄賂　屏東縣議長被聲押禁見

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

更多熱門

相關新聞

遭割頸國三生仍未脫險　校長：盼各界集氣「今啟動輔導諮商」

遭割頸國三生仍未脫險　校長：盼各界集氣「今啟動輔導諮商」

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，在校內持彈簧刀朝別班男同學頸部、胸部揮砍多刀，導致男同學當場大量出血，命危送醫，至今仍未脫離險境，事件引發全台譁然，有醫生示警，目睹校園割頸案恐導致創傷症候群。該校校長今表示，教育局將派駐輔導諮詢中心社工師到校，除了發生事故的兩個班級外，也將針對全體國三學生和導師提供輔導諮商。

國中生遭割頸　醫師吐小學遭霸凌回憶

國中生遭割頸　醫師吐小學遭霸凌回憶

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

新北漁家子弟蕭郁哲　化身漁人美味傳承者

新北漁家子弟蕭郁哲　化身漁人美味傳承者

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

關鍵字：

新北國三生彈簧刀外甥家屬缺氧植物人

讀者迴響

熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

沈玉琳認了曾對Melody動心！

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面