15歲外甥遭彈簧刀割頸命危！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

▲男同學遭同校同學割傷頸部。（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

新北市一名國三男學生為「乾妹」出頭，持彈簧刀割傷同學頸部，導致對方命危，至今仍未脫離險境。受害男學生的家屬也在網路發聲，表示不敢想像外甥去上學就這樣不見了，而且加害的還是同校學生，也透露醫師有說若是缺氧太久，就算裝葉克膜也可能變成植物人。

國三生持彈簧刀割傷同學一事曝光後震驚外界，掀起不少討論。一名自稱是受害者家屬的網友也在Dcard發文指出，受害學生是他從小抱到大的外甥，「我不敢想像我的外甥好好地上學，人已經不見了，而且殺人的是同校的同學，這就是蔡英文執政的社會安全網？」

受害家屬也透露，老師有說加害學生和乾妹已經是校內的頭痛分子，「而且這個教唆的最可惡，如果沒有她去找乾哥哭訴，我外甥根本不會被殺，什麼狗屁少年事件處理法，犯罪就一律刑法處罰好嗎？」

他最後也透露，醫師有告知說，如果缺氧太久，即使裝葉克膜未來也等於是植物人，他們已經做好準備了。

受害男同學經裝葉克膜搶救5小時，目前已經恢復呼吸心跳，但尚未脫離險境。另外，警方偵辦後，考量男同學生命垂危，且少女坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，經請示少年法庭，將2人以傷害罪改為殺人未遂送辦，已移送少年法庭。