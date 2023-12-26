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社會 社會焦點 保障人權

菜刀狠砍2女險斷指！彰化男住院12天後遭收押　理由曝：恐再犯案

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林公園日前發生隨機砍人事件。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林公園日前發生一起隨機砍人事件，張姓男子持菜刀砍傷2名外縣市女遊客後再自殘，頸部受有多處刀傷，在警方戒護下送醫，進加護病房緊急縫合救治，經過12天住院治療病況好轉，昨(25)日被移送彰化地檢署，檢方偵訊後，認涉殺人未遂、傷害等罪嫌，恐有逃亡、反覆實施之虞，為了保障民眾出入安全及生活安寧，向法院聲請羈押獲准。

案發當時為14日中午左右，張男到某醫院就診，返回住家途中，手持一把菜刀進入員林公園，坐在椅子上，當時有來自外縣市洪姓、酆姓及鄧姓3名女遊客在園內散步，張突然大步衝上前，不分青紅皂白隨機砍傷人，再自殘倒地。

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

消防局據報後，立即調派消防分隊前往緊急救護，洪女脖子、右手背皆有撕裂傷、酆女雙手食指、下巴及左小腿都有撕裂傷、擦傷、右手中指撕裂傷倂韌帶斷裂，張男兩側頸部有多處刀割撕裂傷，左手食指撕裂傷及左膝擦傷，將3人送員基醫院，再轉送彰基救治。

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

檢方表示，因張姓嫌犯亦受有傷勢先行戒護就醫，於昨(25)日解送彰化地檢署，經檢察官訊問後，認張姓被告涉嫌刑法殺人未遂、傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人未遂重罪，恐有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准，檢察官將儘速偵辦本案，務求保障民眾出入安全及生活安寧。

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▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

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