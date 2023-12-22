接受台辦指示！招待30人大陸旅遊介選　兩岸交流團體理事長聲押

▲高雄地檢署。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署偵辦境外勢力介入總統大選，繼日前連續約談18名里長交保後，檢察官昨（21）日再度搜索、約談擔任某兩岸交流團體理事長的蔡姓陸配到案，懷疑她涉嫌招待議員助理、地方人士30多人，到大陸接受國台辦等涉台單位接待，由於蔡女對案情避重就輕，檢察官訊問後，向法院聲請羈押。

高雄地檢署自9月間起，陸續接獲多件有關大陸國臺辦透過參訪交流名義，招待里長或特定人士接受招待赴大陸旅遊，疑涉有違反《反滲透法》之情資，日前偵辦4個旅遊團體，約談包含18名里長在內的49人到案，檢察官訊問後，將10名里長諭令以3萬到30萬元交保。

高雄地檢署主任檢察官林志祐、檢察官陳建烈21日再度指揮移民署南區事務大隊高雄市專勤隊、法務部調查局高雄市調查處前鎮站、高雄市政府警察局刑事警察大隊、苓雅分局、林園分局、小港分局等單位，搜索、傳喚，並帶回另一個旅遊團的相關涉案17人進行瞭解偵辦。

檢方查出，主嫌蔡姓女子是陸配，同時也是「大高雄海峽○○促進會」理事長，10月間受大陸江蘇省南通市台辦人員指示，率團共30餘人赴江蘇省南通市接受全程落地招待（包含住宿、餐飲、交通），參加者僅需繳交部分費用，赴陸旅遊則享有免除部分食宿、交通費，以作為要約民眾支持特定政黨及候選人的對價，另在陸晚宴期間，也都有台辦人員到場宣揚特定理念。

蔡女在返國後，並在通訊軟體群組內向群組成員鼓吹支持特定政黨或候選人之言論，檢察官綜合卷內事證，認被告有逃亡、串證及滅證等羈押原因，並有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見。