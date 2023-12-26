毛澤東130歲冥誕民眾齊聚　高喊「要社會主義、不要資本主義」

大陸中心／綜合報導

今（26）日是中共前領導人毛澤東的130歲冥誕，25日晚間網路上流傳多段影片，顯示大批人潮在毛澤東銅像廣場前，高舉畫像和紅旗，大喊「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義」。

▲現場畫面。（圖／翻攝自X平台）

X平台上的影片顯示，湖南韶山毛澤東銅像廣場25日晚間湧入大批人潮，當中有人舉起毛澤東畫像、有人舉起紅旗、有人頭戴解放軍軍帽、頸戴紅領巾，還有人拿著專業設備全程錄像。

影片顯示，人群中一名白衣年輕男子帶頭高喊「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義，不要大官僚所有制，不要打著馬列主義旗號的私有制」，身邊的人隨之齊聲呼應。

實際上，過往幾年在毛澤東冥誕當日，不少大陸民眾會前往毛澤東銅像廣場緬懷。香港《星島日報》指出，大陸國家主席習近平按照慣例，今天上午預計將官員赴毛澤東紀念堂瞻仰遺容，之後在人民大會堂舉行座談會，由習近平發表講話。

由於毛澤東出生於湖南湘潭縣韶山沖（今湖南省湘潭市韶山市）南岸上屋場 ，湖南官方也將在韶山舉行紀念活動。通告顯示，12月25日0時至12月27日24時，韶山全域設立臨時禁飛區，進行臨時性飛行管制。

另外，據《人民日報》報導，《人民領袖毛澤東》《人民的領袖——毛澤東的130個瞬間》《毛澤東書信故事》《毛澤東的詩詞人生》等多部紀錄片將於近期開播。