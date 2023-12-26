姊姊用修眉刀割斷妹妹「雙手肌腱」！只因停電　網嚇：太狠了

記者廖翊慈／綜合報導

河南一對雙胞胎姊妹昨（25）日在家發生爭吵，姊姊一氣之下竟拿著修眉刀準備劃向妹妹的臉。所幸，妹妹本能地用雙手抵擋，臉龐未被劃傷，但雙手肌腱均被割斷。經了解，因家中停電，姊姊誤以為是妹妹弄的，才引起爭吵。不少網友直呼，「姊姊太惡毒了。」

據《大灣區視頻》報導，12月25日，河南一雙胞胎姊妹因小事而爭吵，姊姊用修眉刀將妹妹雙手割傷。家中的大姊解釋事情經過，因家裡停電，雙胞胎中的姊姊不清楚狀況，以為是妹妹拔了她的插頭導致沒電，兩人才因此爭吵了起來。

▲雙胞胎中的妹妹現無法自己正常吃飯。（圖／翻攝自微博）

大姊表示，「家裡停電了一、兩個小時，小妹窩在被窩準備睡覺時，二妹突然拿著修眉刀進去房間，掀開被子就要劃小妹的臉。小妹用手去擋，結果手掌和手腕被劃傷，雙手肌腱均斷裂，都沒辦法自己吃飯了。」

相關影片一出，引起不少網友熱議，「自己親妹都這樣下死手，和外人吵架不得捅死對方的程度」、「太狠了，我生我妹的氣，最多就是不給玩具」、「這個姊姊不用去坐牢嗎」、「這姊姊太狠毒，這點破事就舞刀毀妹妹容」、「因為一點小矛盾直接動刀子，一上來就奔著劃臉毀容去的，這哪裡是姊妹，這是仇人吧」。