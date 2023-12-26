　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

姊姊用修眉刀割斷妹妹「雙手肌腱」！只因停電　網嚇：太狠了

記者廖翊慈／綜合報導

河南一對雙胞胎姊妹昨（25）日在家發生爭吵，姊姊一氣之下竟拿著修眉刀準備劃向妹妹的臉。所幸，妹妹本能地用雙手抵擋，臉龐未被劃傷，但雙手肌腱均被割斷。經了解，因家中停電，姊姊誤以為是妹妹弄的，才引起爭吵。不少網友直呼，「姊姊太惡毒了。」

據《大灣區視頻》報導，12月25日，河南一雙胞胎姊妹因小事而爭吵，姊姊用修眉刀將妹妹雙手割傷。家中的大姊解釋事情經過，因家裡停電，雙胞胎中的姊姊不清楚狀況，以為是妹妹拔了她的插頭導致沒電，兩人才因此爭吵了起來。

▲姊姊用修眉刀割斷妹妹雙手肌腱。（圖／翻攝自微博）

▲雙胞胎中的妹妹現無法自己正常吃飯。（圖／翻攝自微博）

大姊表示，「家裡停電了一、兩個小時，小妹窩在被窩準備睡覺時，二妹突然拿著修眉刀進去房間，掀開被子就要劃小妹的臉。小妹用手去擋，結果手掌和手腕被劃傷，雙手肌腱均斷裂，都沒辦法自己吃飯了。」

相關影片一出，引起不少網友熱議，「自己親妹都這樣下死手，和外人吵架不得捅死對方的程度」、「太狠了，我生我妹的氣，最多就是不給玩具」、「這個姊姊不用去坐牢嗎」、「這姊姊太狠毒，這點破事就舞刀毀妹妹容」、「因為一點小矛盾直接動刀子，一上來就奔著劃臉毀容去的，這哪裡是姊妹，這是仇人吧」。

ET快訊
快訊／失蹤官兵妻錄音檔曝！「老公該回來了，外面很冷」
弟弟性侵姊姊！　連外甥女都下手
快訊／警查販毒案　抓到自己人
LIVE／國三生遭割頸恐成植物人！家屬發聲　立委候選人是性騷
起薪32K！　台電招考1103名新血
人妻半年沒啪啪　體檢「通知1問題」綠炸
再1年就退休！賴清德前導警官疑天冷猝死　2子繼承衣缽
和岳父吵架！　出氣把41天小兒子摔死
華中橋死亡車禍！　騎士遭2車輾爆頭慘死
快訊／海軍證實！　官兵為救人落海失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳開通多條城際「空中Taxi」路線　民眾搭直升機「用錢換時間」

陸「民間棋王」賽後浴缸排泄！遭質疑塞肛珠作弊　官方：無法證實

一窺西漢楚王夫妻浴室之秘　用「陶㼽」搓澡寓意「搓完很爽」

姊姊用修眉刀割斷妹妹「雙手肌腱」！只因停電　網嚇：太狠了

陸男挑戰35天不看手機！花3.9萬報名一動作失格　175萬獎金飛了

毛澤東130歲冥誕民眾齊聚　高喊「要社會主義、不要資本主義」

萬達集團再售旗下產業套現　階段性緩解債務資金壓力

陸將設立「專項貸款」支持東南亞5國　李強：堅持開放合作

中國知名媒體人「重症肺炎」過世　年僅36歲

台灣高鐵讓上海妹感動　超人性化功能大讚：不愧是寶島

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

深圳開通多條城際「空中Taxi」路線　民眾搭直升機「用錢換時間」

陸「民間棋王」賽後浴缸排泄！遭質疑塞肛珠作弊　官方：無法證實

一窺西漢楚王夫妻浴室之秘　用「陶㼽」搓澡寓意「搓完很爽」

姊姊用修眉刀割斷妹妹「雙手肌腱」！只因停電　網嚇：太狠了

陸男挑戰35天不看手機！花3.9萬報名一動作失格　175萬獎金飛了

毛澤東130歲冥誕民眾齊聚　高喊「要社會主義、不要資本主義」

萬達集團再售旗下產業套現　階段性緩解債務資金壓力

陸將設立「專項貸款」支持東南亞5國　李強：堅持開放合作

中國知名媒體人「重症肺炎」過世　年僅36歲

台灣高鐵讓上海妹感動　超人性化功能大讚：不愧是寶島

總統政見會再登場！警犬Apple、首領出動巡查　牠上班偷皺眉萌爆

和緯黃昏市場「紅線違停一整排」民質疑擺爛　台南警：取締1809件

大仁國中校犬「超仁」聖誕夜離世　校方悲慟證實：牠去當小天使了

落海官兵失聯第6天！妻忍淚發聲「外面很冷」：老公，回家吧

米其林名店又出包！NARA Thai Cuisine青辣椒農藥殘留超標60倍

巴西辣模「上空全裸」甩奶遛狗！　下秒遭警上銬逮捕

NU’EST鍾炫同天尬「腦性男」河錫辰！　當兵最後活動1／20會粉絲

日媒爆《我推的孩子》拍真人版　卡司出爐...齋藤飛鳥飾星野愛

留學生火鍋店打工又兼差「大麻轉運手」　抹茶粉藏大麻...這下慘了

襲胸女路人約打砲　噁男掰「我是要搔她癢」下場罰9萬

大陸熱門新聞

陸36歲知名媒體人「重症肺炎」過世

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

20萬公斤牛蛙一夜死光！老闆絕望了

陸男挑戰35天不看手機！一動作致175萬獎金飛了

台灣高鐵讓上海妹感動：不愧是寶島

陸「民間棋王」浴缸大便！遭疑塞肛珠作弊

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！婆婆嚇壞提告

男子遭未婚妻控告「強姦」！法院判處3年

雙胞胎爭吵！姊用修眉刀割斷妹「雙手肌腱」

正妹受困後車箱驚恐狂叫「小迪」　獲救瞬間變貞子

網傳「ATM大廳吃火鍋」！店家：人太多

放寬小三通赴陸攜金高數量　國台辦：樂見支持

哈爾濱冰雕內有魚！ 松花江「野生魚」成附加觀賞價值

女學生眼被打　10歲男同學遭家長殺死

更多熱門

相關新聞

河南低溫難擋　多地宣布公務機關暫停供暖

河南低溫難擋　多地宣布公務機關暫停供暖

河南遭遇寒流低溫，集中供暖面臨挑戰，多地這個週末開始公務單位暫停供暖，以保障民生用熱能。焦作市一家熱源企業在滿負荷運轉下，供熱鍋爐甚至突發故障，有居民社區因此停止供暖。

陸農村「集體畫虎」致富開豪車

陸農村「集體畫虎」致富開豪車

探訪中國鞋都！產能3.5億雙鞋

探訪中國鞋都！產能3.5億雙鞋

穿越北宋！52億觀光財入袋

穿越北宋！52億觀光財入袋

大陸80年代小確幸「首次」喝平價紅酒

大陸80年代小確幸「首次」喝平價紅酒

關鍵字：

河南雙胞胎修眉刀毀容肌腱

讀者迴響

熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

沈玉琳認了曾對Melody動心！

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面