河南低溫難擋　多地宣布公務機關暫停供暖

▲河南遭遇寒流低溫。（示意圖／CFP）

文／中央社

河南遭遇寒流低溫，集中供暖面臨挑戰，多地這個週末開始公務單位暫停供暖，以保障民生用熱能。焦作市一家熱源企業在滿負荷運轉下，供熱鍋爐甚至突發故障，有居民社區因此停止供暖。

河南商報報導，濮陽市政府發布，為切實保障市民溫暖過冬，將有限的供暖資源用於優先保障醫院、學校、居民小區，市委市政府決定：自22日晚間6時起，市黨政機關、行政事業單位將暫停供暖。何時恢復供暖另行通知。

此外，受極寒天氣影響，焦作市城區3家熱源企業連續滿負荷高位運轉。22日下午3時，焦作市萬方鋁業股份有限公司供熱鍋爐突發故障，造成部分供熱區域熱源供應嚴重不足，目前正在搶修，預計26日恢復供暖，搶修期間，部分居民社區受影響停止供暖。

報導說，為最大限度保障該區域群眾供暖效果，全焦作市所有黨政機關、企事業單位（除醫院、養老院、兒童福利院等民生單位外）將全部暫停供暖服務。

在平頂山市，當局在21日晚上發布通知，從22日傍晚5時30分至25日1時，全市部分單位暫停供暖，理由同樣是把有限的供暖資源優先保障群眾。

嚴寒之下，河南多地宣布部分公務單位暫停供暖的消息，得到網友不同評價。有些人肯定節約能源給民生使用的做法，有些則認為，應當檢討是不是供暖設備老化或能源不足、供暖資金不足的問題，否則公務人員在低溫下該如何辦公。