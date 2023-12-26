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陸男挑戰35天不看手機！花3.9萬報名一動作失格　175萬獎金飛了

▲陸男挑戰35天不用手機失敗，怒嗆主辦方違反違反人體生理需求，要求退報名費。（圖／翻攝新浪新聞）

▲陸男挑戰35天不用手機失敗，怒嗆主辦方違反人體生理需求，要求退報名費。（圖／翻攝新浪新聞，下同）

文／香港01

今時今日大家要控制自己不用手機，幾乎是不可能任務。有廣東男子決定挑戰自己，花9000元人民幣（約3.9萬元新台幣）報名費，參加35天不用手機挑戰，爭取贏得40萬元人民幣（約175萬元新台幣）獎金，惟不過半天，他就因為一個無意識的舉動即時被淘汰，質疑大會要求不合理，氣得大叫「回水（退錢）」。

居於內地長沙的陳姓男子，近日參加一間公司舉辦的自律挑戰，大會要求參加者35天內堅持不玩手機，並按時作息，如能做到就獲40萬元（人民幣，下同）獎金。大會指活動是「挑戰慵懶、戰勝散漫、成就全新自我」，又指有長期煙癮、酒癮、網癮等問題，又想改變自己的人可優先參加。

陳先生因高額獎金動心，自信能夠自控，決定支付9000元報名費參加，沒料他住進酒店開始挑戰僅過半天，他就因為深夜揉了眼睛，被大會淘汰了。

▲陸男挑戰35天不用手機失敗，怒嗆主辦方違反違反人體生理需求，要求退報名費。（圖／翻攝新浪新聞）

細看陳先生與大會簽訂合同顯示，參加者不可抽煙喝酒，不可使用任何電子產品，但可攜帶其他非電子產品的消遣用品，例如扭計骰（魔方）、畫畫、針織品等，而且要求參加者晚上10時後要關燈睡覺，早上6時必須起床開燈，否則亦屬違規。

大會亦要求參加者不能遮擋面部或背對鏡頭，如果超過3秒即挑戰失敗。 不過，參加者每天早上可使用3分鐘手機，每星期可和家人限時通話，而手機亦可用以設置鬧鐘。

參加者如能堅持6天，可全額退還報名費，其後分階段獲得獎金，到第9天可獲4萬，堅持到22天可再拿18萬，如能堅持到第35天，就能拿到最後的18萬，即合共40萬元。不過合同訂明，如因違規挑戰失敗，報名費不予退還。

▲陸男挑戰35天不用手機失敗，怒嗆主辦方違反違反人體生理需求，要求退報名費。（圖／翻攝新浪新聞）

大感不忿的陳先生後來接受訪問，他解釋被指違規的當晚凌晨，他是因為擔心翌日未能6時起床開燈，索性開燈睡覺，但燈光刺眼才會忍不住揉眼睛，他批評大會的規定違反人體正常生理要求根本不合理，要求退還報名費。

記者追訪舉辦活動的公司，發現原來僅開業不到一個月，其社交平台粉絲多達3000人。對於被網民質疑挑戰全屬騙局，認為根本是開出不可能任務，以存心騙取報名費。負責人表示，至今已有20多人參與挑戰，只有一至兩個堅持到第六天拿回報名費，其他都早早失敗了。他強調成都有類似活動，最終也有10多人挑戰成功，坦言有高額獎金就一定有規則限制，建議參加者要仔細了解挑戰規則，考慮清楚才參與。

內地有律師認為按合同條款，陳先生獲退報名費機會不大，但建議可先與該公司協商，若未能達成協議亦可諮詢法律意見，或向消費者機構投訴。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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