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遊日滑雪「手機掉電快」甚至自動關機！旅日作家：不要直接開機

▲▼北海道小樽天狗山纜車，北海道旅遊，日本雪景，日本下雪，北海道雪景，小樽雪景，北海道下雪，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲低溫下，手機會自動關機。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

在日本，冬季節目特多，也有不少人特地飛到北海道玩雪，感受浪漫的白銀世界，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」表示，冬天到日本旅遊時要注意，手機耗電速度快，在低溫下，鋰電池傳輸速率減慢，導致放電容量減少，影響手機電力，如果手機因低溫而自動關機，回到室內後不要立即開手機，會損壞手機元件。

臉書粉專「魚漿夫婦」發文，智慧型手機通常採用鋰電池，運作原理是，內部電解質透過化學反應產生電位差，從而產生電流，在低溫下，鋰離子在電解液中傳輸速率減慢，電池內阻增加，導致實際放電容量減少，進一步影響手機的電力。

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正常情況下，手機的正常使用溫度為攝氏0至35度，當手機啟動電池低溫保護時，可能自動關機，甚至在室外電量剩餘30-40%時就會自動關機。

粉專提醒，如果在室外下自動關機，回到室內後不要立即開機，手機的元件可能會損壞，應等手機溫度恢復正常後再開機

▲▼小樽堺町通商店街，小樽堺町通老街，小樽旅遊，北海道旅遊，日本旅遊，日本雪景，北海道雪景，日本下雪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲等手機回到正常溫度再開機。（圖／記者蔡玟君攝）

貼文一出，許多網友都遇過，「真的！遇到大雪後就超快沒電」、「我記得我去冰島，風太大，拍照到一半就自己關機了」、「難怪我下雪爬山時，手機感覺電池壞掉」、「好像是這樣有一次去黑部的路上，手機就覺得怪怪的反應卡頓」、「滑雪都要帶暖暖包給手機用」、「之前遇過手機太冷，它就不想充電了」、「在函館展望台的時候，我的相機都撐不到幾分鐘就沒電了」。

還有網友提醒，「汽車也一樣，如果汽車電池用了兩年以上，那進入冬天後，最好去做電池健康度檢查，因為台灣冬天氣溫變化太大，老舊電池很容易直接壞掉」。

本文獲得「魚漿夫婦」授權提供轉載。

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