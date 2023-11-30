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扶輪社致贈救助防割手套　助潮州消防分隊提升救援能量

▲潮州等六扶輪社致贈救助防割手套給潮州消分隊 。（圖／潮州消防分隊提供）

▲潮州等六扶輪社致贈救助防割手套給潮州消分隊 。（圖／潮州消防分隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州等6扶輪社於11月29日在潮州聞香閣聯合捐贈「救助防割手套」20雙給潮州分隊使用，避免消防員因救助工作造成割傷或穿刺傷，提昇消防員個人安全防護裝備，也希望發揮拋磚引玉功能，讓民間企業將資源挹注於消防救災工作上，保護消防隊員安全。

潮州扶輪社、東港扶輪社、內埔扶輪社、萬丹扶輪社、恆春扶輪社及恆春恆馨扶輪社6單位，長期積極參與社會公益， 秉持「取之於社會，用之於社會」回饋理念，致贈救助防割手套給潮州消防分隊使用。

捐贈者表示，由於消防人員在執行各項救災任務時，常因災害現場危害因子多，為避免救助工作造成割傷、穿刺傷，於是興起捐贈救助防割手套想法，這次手套採用鮮綠、螢光黃、黑等顏色，辨識度高，採用最佳人體工程學而設計，手套外層採用彈性纖維，具強力而柔軟的衝擊保護，內層採用具有透氣性、防水、防割性等性能。

屏東縣政府消防局第二大隊長林國偉表示，面對各種突發災害，消防人員永遠站在第一線守護民眾人身和財產安全，政府每年都編列預算持續汰舊換新裝備，在預算有限下，僅能逐年逐步汰換，但愛心永遠不嫌多，感謝潮州扶輪社等6單位聯合捐贈個人安全防護裝備，將有助於提升消防同仁在前線救人的量能，給予民眾更好服務。

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