嘉義水上聖誕市集　響應環保節能減碳

▲▼ 嘉義水上鄉打造螢光聖誕派對 結合大地藝術家用藝術打造耶誕樹,與鄉民共創最在地的聖誕節! 。(圖/林緗庭提供)

記者翁伊森/嘉義報導

水上鄉長林緗亭就職一週年,推動共融,拉近公部門與民眾距離。今年在水上鄉公所舉辦「閃耀環保聖誕·歡樂 Up to You」聖誕活動,12月24日在水上鄉公所邀請在地青年攤商以及地方商圈的店家共襄盛舉,晚上更有螢光聖誕晚會點燈壓軸表演,為水上鄉締造一個溫馨歡樂的聖誕夜。

本次燈飾佈置最大亮點將是水上鄉公所正門口的裝置藝術,邀請藝術家楊海茜老師及熊藝術工作室以不同媒材編織,並由鄉長、柳林國小學生及樂齡學習中心共創拼貼,象徵乘載水上鄉一整年的祝福,迎接新的一年。 另外公所外牆還有懸掛大型聖誕老人玩偶,邀請民眾與家人朋友一同到水上鄉公所觀賞充滿趣味的裝置藝術。

市集活動邀請水上青年及商圈的店家,提供多元化的商品選擇。為響應環保,鼓勵參加民眾自備餐具,現場並有廢電池回收及闖關遊戲,民眾可兌換水上鄉公所精心準備的折價券及精美好禮。

夜光顏料彩繪DIY活動將由手作老師帶領民眾繪製聖誕帽,透過螢光以及夜光顏料彩繪,讓聖誕帽不論是在白天或是夜晚都獨具特色,感受顏彩樂趣,也親子同樂,為今年聖誕節留下獨一無二的螢光彩繪作品。除了有聖誕帽繪製,也鼓勵民眾可從家中自行攜帶白色舊衣作為畫布彩繪。

聖誕晚會開場表演邀請專業表演帶來炫麗的螢光街舞,也有地方表演者如水上國中以及水上國小的管弦樂表演、幼能幼兒園帶來的迎賓鼓舞、互動性的魔術表演、水上長青舞蹈班以及樂齡街舞班的舞蹈表演。活動場域還藏了彩蛋等待民眾來發現,一連串的精彩表演,為水上鄉敲響第一聲聖誕鈴聲。

活動資訊如下

活動名稱:閃耀環保聖誕,歡樂 Up to You

活動時間:2023年12月24日下午2點至晚上8點

活動地點:水上鄉公所

活動提醒:環保愛水上,請記得自備餐具