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嘉義水上聖誕市集　響應環保節能減碳

▲▼ 螢光聖誕派對 X 大地藝術家用藝術點亮水上鄉！與鄉民共創最在地的聖誕節！  。（圖／林緗庭提供）

▲▼ 嘉義水上鄉打造螢光聖誕派對 結合大地藝術家用藝術打造耶誕樹，與鄉民共創最在地的聖誕節！  。（圖／林緗庭提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上鄉長林緗亭就職一週年，推動共融，拉近公部門與民眾距離。今年在水上鄉公所舉辦「閃耀環保聖誕·歡樂 Up to You」聖誕活動，12月24日在水上鄉公所邀請在地青年攤商以及地方商圈的店家共襄盛舉，晚上更有螢光聖誕晚會點燈壓軸表演，為水上鄉締造一個溫馨歡樂的聖誕夜。

▲▼ 螢光聖誕派對 X 大地藝術家用藝術點亮水上鄉！與鄉民共創最在地的聖誕節！  。（圖／林緗庭提供）

本次燈飾佈置最大亮點將是水上鄉公所正門口的裝置藝術，邀請藝術家楊海茜老師及熊藝術工作室以不同媒材編織，並由鄉長、柳林國小學生及樂齡學習中心共創拼貼，象徵乘載水上鄉一整年的祝福，迎接新的一年。 另外公所外牆還有懸掛大型聖誕老人玩偶，邀請民眾與家人朋友一同到水上鄉公所觀賞充滿趣味的裝置藝術。

▲▼ 螢光聖誕派對 X 大地藝術家用藝術點亮水上鄉！與鄉民共創最在地的聖誕節！  。（圖／林緗庭提供）

市集活動邀請水上青年及商圈的店家，提供多元化的商品選擇。為響應環保，鼓勵參加民眾自備餐具，現場並有廢電池回收及闖關遊戲，民眾可兌換水上鄉公所精心準備的折價券及精美好禮。

夜光顏料彩繪DIY活動將由手作老師帶領民眾繪製聖誕帽，透過螢光以及夜光顏料彩繪，讓聖誕帽不論是在白天或是夜晚都獨具特色，感受顏彩樂趣，也親子同樂，為今年聖誕節留下獨一無二的螢光彩繪作品。除了有聖誕帽繪製，也鼓勵民眾可從家中自行攜帶白色舊衣作為畫布彩繪。

▲▼ 螢光聖誕派對 X 大地藝術家用藝術點亮水上鄉！與鄉民共創最在地的聖誕節！  。（圖／林緗庭提供）

聖誕晚會開場表演邀請專業表演帶來炫麗的螢光街舞，也有地方表演者如水上國中以及水上國小的管弦樂表演、幼能幼兒園帶來的迎賓鼓舞、互動性的魔術表演、水上長青舞蹈班以及樂齡街舞班的舞蹈表演。活動場域還藏了彩蛋等待民眾來發現，一連串的精彩表演，為水上鄉敲響第一聲聖誕鈴聲。

活動資訊如下 
活動名稱：閃耀環保聖誕，歡樂 Up to You 
活動時間：2023年12月24日下午2點至晚上8點 
活動地點：水上鄉公所 
活動提醒：環保愛水上，請記得自備餐具

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