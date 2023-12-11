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Vision Pro明年估初開賣　外媒曝蘋果「已安排培訓計畫」

▲蘋果已開始安排Vision Pro培訓。（圖／9to5mac）

▲蘋果已開始安排Vision Pro培訓。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果 Vision Pro 是蘋果新的產品線，發布以來也吸引許多果粉的目光，根據彭博社記者 Mark Gurman 報導指出，蘋果零售店已經開始為Vision Pro 做準備，代表這款產品即將發售，定價 3499 美元，約新台幣 11 萬元左右。

據稱，蘋果邀請部分商店員工前往加州的庫比蒂諾，培訓如何使用和銷售Vision Pro，計劃是從每個店家中挑選幾名員工飛往總部接受培訓，然後讓他們回去後再傳授給其他人。蘋果先前只告訴員工們這項訓練將會在2024 年初進行，大約與 Vision Pro 發售的時機接近。

Mark Gurman報導中指出，目前蘋果已經開始安排員工培訓，具體的培訓活動將於明年1 月中旬開始，每位員工都需要接受為期兩天的培訓。

他指出，Vision Pro 的設定過程將非常複雜，需要根據每個人的需求進行定制，如果安裝不當可能會最終影響用戶的體驗。所以，蘋果需要精心策劃每一步，包括讓零售員工學會如何將裝置戴到用戶頭上。

值得一提的是，雖然客戶可以在線上預訂Vision Pro，但用戶更傾向於在實體店購買，而且Vision Pro 早期僅在美國上市，並且即使在零售店購買也需要預約。

蘋果Vision Pro 採用micro-OLED 螢幕，擁有2,300 萬像素，單眼解析度超過4K。耳機面罩和錶帶採用布襯和模組化設計，可以彎曲以適應各種臉型和頭型。

蘋果Vision Pro 有一個可提供 2 小時續航的外部電池，可透過「柔軟的編織電纜」連接，因此使用時可以放入口袋；搭載M2 晶片以及全新的R1 晶片，R1 晶片主要負責傳輸，還採用全新的作業系統visionOS。

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