松山機場宣布恢復收「計程車停留服務費」　元旦起搭小黃貴50元

▲松機機場排班計程車將恢復加收停留服務費50元。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

因應疫後旅運需求旺盛，為提升服務量能及品質，松山機場停收17年的停留服務費將恢復收取。台北國際航空站宣布，松山機場排班計程車將自113年1月1日起恢復收取停留服務費50元，將一併納入計費表內計算，屆時跳表金額為135元。

國際機場如桃園、小港機場，排班計程車因有車齡、配合機場規定等一定條件限制，都有收取停留服務費。松山機場排班計程車停留服務費則於96年取消。由於旅運需求旺盛又國內物價持續上漲，松山機場宣布，松機排班計程車為擴大運力、提升服務品質，自113年起比照桃園、小港機場恢復停留服務費加收50元。

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由於目前松山機場單日運量入境加上到站共4千到5千人，約有1600輛計程車登記排班，但疫情影響部分計程車減少赴機場排班，常駐車輛約200到300輛計程車，但每逢市區上下班尖峰和下雨天，松山機場時常面臨缺車情況，為鼓勵計程車到機場排班，松山機場同意恢復停留服務費。

台北國際航空站表示，由於近年營運成本持續上漲，且市區車隊競爭激烈，為鼓勵駕駛進場載客，提升服務量能及品質，松山機場排班計程車自律委員會與北市計程車公、工會提案「恢復停留服務費」，已於112年9月21日由台北市與新北市計程車運價費率審議委員會評估通過，預計自113年1月1日恢復，停留服務費將一併納入計費表內計算，目前跳表起跳價為85元，加收停留服務費後，起跳金額為135元。

▲松山機場排班計程車明年元旦起將恢復加收停留服務費50元。（圖／記者李姿慧攝）

台北國際航空站表示，排班計程車恢復加收停留服務費50元，可提高排班計程車駕駛進站營運意願，有效降低旅客排隊等候計程車時間，提升服務品質，讓旅客搭車返家、洽商、旅遊更便捷，市場供需平衡更健康。

根據規定，排班計程車須完成跳票修改，納入停留服務費後，才能進場排班。配合恢復加收停留服務費，台北航空站也要求排班計程車業者，須依機場相關管理辦法提供良好服務。另已請業者屆時應透過乘車處、口頭說明、車內標示等管道，充分揭露相關資訊。

隨跨年、春節連續假期到來，預期搭機旅客將會增加，台北航空站提醒，機場停車場停車前30分鐘免費，民眾家人開車接送機可至停車場免費停放，且車牌辦識無須取票。

