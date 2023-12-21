　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

半夜載到醉女！她下車轉帳付「74萬」車資...運將發現嚇傻

▲▼計程車司機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲計程車司機意外收到一筆74萬元的車資。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸廣州一名計程車司機，日前凌晨載到一名喝醉的女乘客，等他收工返家後，才發現自己的支付寶內竟收到一筆17萬元人民幣（約新台幣74萬元）的轉帳。後來他才想起，這筆支付寶轉帳是該名酒醉女乘客誤轉，所幸最後經過多方幫助，司機成功連絡上該名女子，將這筆錢還給對方。

綜合陸媒報導，大陸廣州一名計程車司機杜利朋，14日凌晨3點35分左右經過珠江新城時，發現一名女乘客舉手示意要搭乘。等女乘客上車後，杜利朋發現對方喝酒醉，之後將女乘客送往目的地後，女子選擇了支付寶付款，便下車離開。

杜利朋收工回家之後，準備查看自己的支付寶是否有收到車資，沒想到打開後竟發現，自己的支付寶內竟多了17萬元人民幣。後來他才想到，該名酒醉的女乘客就是使用支付寶付款，因此立即將此事報警，並上報給公司，希望能將這筆錢還給對方。

運將半夜載到醉酒女乘客　下車付「74」萬車資！他發現嚇傻

▲計程車司機杜利朋，發現收了一筆17萬元人民幣（約新台幣74萬元）的轉帳後，急得報警找人。（圖／抖音）

杜利朋表示，因為他的支付寶沒開通收款語音提示，所以收款時並未及時發現，加上他很少收到支付寶付款，因此確定可能是這位酒醉女乘客多付了錢。不過後續杜利朋透過支付寶嘗試聯絡該名女乘客，但過了好幾天，卻都遲遲未收到對方回覆。

後續警方指出，杜利朋在19日已連絡上該名女乘客，2人也已經面對面交接該筆17萬轉帳。而事後杜利朋的公司也對於他拾金不昧的這個行為，頒發獎金鼓勵。

延伸閱讀
台灣不缺工？妹子投上百封履歷「沒半間錄取」　釣出台大女悲慘困境
請小叔幫帶孩遭拒　人妻暴怒「給錢才做事」不要臉：200元餐費也出不起
皆出身工寮！胸腔醫師曬老家「真實樣貌」　網讚超勵志：上進模範

ET快訊
冷爆！冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜　醫：1部位最多人忽略
最高可領1萬3！　元旦新制懶人包
好冷！彰化7人死亡　男倒臥田裡猝死
楊晨熙懷孕5個月突宮縮！　「陣痛一晚送急診」
Honda「新電動機車」註冊車名曝光
柯有倫砸150萬開店1年就收攤！　營業至深夜「慘遭住戶檢舉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

半夜載到醉女！她下車轉帳付「74萬」車資...運將發現嚇傻

私生子已上小學！男子婚內出軌「12年」　還轉移千萬資產

陸宣布續行ECFA協定稅率　但不含中止減讓的部分貨物

陸對ECFA出手目的為何？　張五岳提3點：有政治互信才有讓利

重申「兩岸互不隸屬」　國台辦：賴清德挑釁言論十分危險

25歲女控告父母不出留學費！求分房產　父嘆：已幫她還債222萬元

陸報復制裁「鋼鐵」列下一波名單？　高孔廉：台灣產業會痛

吞下一顆草莓！36周孕婦「當場噴血1000ml」…險母子雙亡

黑龍江礦難致12死13傷　礦場今年已多次違規遭罰

上海微電子成功研製28奈米光刻機？　消息曝光後「28奈米」被刪文

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

半夜載到醉女！她下車轉帳付「74萬」車資...運將發現嚇傻

私生子已上小學！男子婚內出軌「12年」　還轉移千萬資產

陸宣布續行ECFA協定稅率　但不含中止減讓的部分貨物

陸對ECFA出手目的為何？　張五岳提3點：有政治互信才有讓利

重申「兩岸互不隸屬」　國台辦：賴清德挑釁言論十分危險

25歲女控告父母不出留學費！求分房產　父嘆：已幫她還債222萬元

陸報復制裁「鋼鐵」列下一波名單？　高孔廉：台灣產業會痛

吞下一顆草莓！36周孕婦「當場噴血1000ml」…險母子雙亡

黑龍江礦難致12死13傷　礦場今年已多次違規遭罰

上海微電子成功研製28奈米光刻機？　消息曝光後「28奈米」被刪文

快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

6°C冷爆！冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜　醫：1部位最多人忽略

新北邀萬人齊聚元旦升旗　發送限量「國旗風車」迎新年

半夜載到醉女！她下車轉帳付「74萬」車資...運將發現嚇傻

狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

楊晨熙懷孕5個月突宮縮！　「陣痛一晚送急診」醫曝診斷結果

智冠3點聲明駁網銀指控　換股案議定3年閉鎖無價差

沈春華拍動作片廣告　被當面批「這麼老了有必要嗎」認：走心了

婆婆拖欠房租怨「遲交沒啥大不了」　人妻惱火：想把妳趕走

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

大陸熱門新聞

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

快訊／陸宣布：中止ECFA部分產品關稅減讓

前員工「隱藏式警告」勸快跑！菜鳥OL尷尬爆

陸中止12項ECFA產品關稅減讓！一表看首波名單

習近平順手摸甘蔗　農田成打卡聖地

剛花4億買大樓！28歲網紅認了每月撒2億薪水

陸氣溫0度線跨過長江抵華南 煙台海邊出現「冷流雪」如置身南極

吃完就上路？老闆驚覺外送備註像「遺言」

31歲人妻殺夫藏屍冰櫃15個月！2人生前恩愛照曝

陸報復制裁「鋼鐵」列下一波名單？

吞下一顆草莓！36周孕婦噴血1000ml險母子雙亡

超正女師西進轉行當空姐！3年後甜嫁廈航機師

芭蕾舞團跳完《天鵝湖》　改跳科目三謝幕

運將載到醉女…她一下車秒付73萬車資

更多熱門

相關新聞

鼻腔大量鼻涕還飄惡臭！他一檢查驚見「百條活蛆」

鼻腔大量鼻涕還飄惡臭！他一檢查驚見「百條活蛆」

越南河內市一名53歲男子的鼻腔因不明原因長期有大量鼻涕，家人怎麼勸都無法說服他至醫院就診檢查。後來病情日益嚴重，導致鼻腔內疑似有感染、發紅又發臭的情況，逼不得已將他帶往至當地醫院治療，醫生檢查後竟發現他的鼻腔中有大量的蛆，相當嚇人。

女歌手「曖昧粉絲」遭捅死？ 親弟發聲：讓她安心走

女歌手「曖昧粉絲」遭捅死？ 親弟發聲：讓她安心走

員工離職跟老闆討禮物　網友：認真就輸了

員工離職跟老闆討禮物　網友：認真就輸了

煮湯圓要不要退冰？主廚曝秘訣：不破又Q彈

煮湯圓要不要退冰？主廚曝秘訣：不破又Q彈

隔夜菜易產生「內毒素」！專家：水煮水蒸都沒用

隔夜菜易產生「內毒素」！專家：水煮水蒸都沒用

關鍵字：

計程車醉酒女支付寶周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

蔡詩芸全說了！　「浴室恩愛王陽明」認了：想拼第二胎

韓網熱門／《D社》元旦情侶劇透

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面