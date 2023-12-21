半夜載到醉女！她下車轉帳付「74萬」車資...運將發現嚇傻

▲計程車司機意外收到一筆74萬元的車資。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸廣州一名計程車司機，日前凌晨載到一名喝醉的女乘客，等他收工返家後，才發現自己的支付寶內竟收到一筆17萬元人民幣（約新台幣74萬元）的轉帳。後來他才想起，這筆支付寶轉帳是該名酒醉女乘客誤轉，所幸最後經過多方幫助，司機成功連絡上該名女子，將這筆錢還給對方。

綜合陸媒報導，大陸廣州一名計程車司機杜利朋，14日凌晨3點35分左右經過珠江新城時，發現一名女乘客舉手示意要搭乘。等女乘客上車後，杜利朋發現對方喝酒醉，之後將女乘客送往目的地後，女子選擇了支付寶付款，便下車離開。

杜利朋收工回家之後，準備查看自己的支付寶是否有收到車資，沒想到打開後竟發現，自己的支付寶內竟多了17萬元人民幣。後來他才想到，該名酒醉的女乘客就是使用支付寶付款，因此立即將此事報警，並上報給公司，希望能將這筆錢還給對方。

▲計程車司機杜利朋，發現收了一筆17萬元人民幣（約新台幣74萬元）的轉帳後，急得報警找人。（圖／抖音）

杜利朋表示，因為他的支付寶沒開通收款語音提示，所以收款時並未及時發現，加上他很少收到支付寶付款，因此確定可能是這位酒醉女乘客多付了錢。不過後續杜利朋透過支付寶嘗試聯絡該名女乘客，但過了好幾天，卻都遲遲未收到對方回覆。

後續警方指出，杜利朋在19日已連絡上該名女乘客，2人也已經面對面交接該筆17萬轉帳。而事後杜利朋的公司也對於他拾金不昧的這個行為，頒發獎金鼓勵。

延伸閱讀

▸ 台灣不缺工？妹子投上百封履歷「沒半間錄取」 釣出台大女悲慘困境

▸ 請小叔幫帶孩遭拒 人妻暴怒「給錢才做事」不要臉：200元餐費也出不起

▸ 皆出身工寮！胸腔醫師曬老家「真實樣貌」 網讚超勵志：上進模範