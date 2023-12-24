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華語流行樂壇天王林宥嘉　壓軸組曲創台南耶誕演唱會最高流量

▲2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會，華語流行樂壇天王林宥嘉壓軸、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN、超紅天團告五人、創作才子高爾宣等巨星，齊聚熱力開唱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會，華語流行樂壇天王林宥嘉壓軸、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN、超紅天團告五人、創作才子高爾宣等巨星，齊聚熱力開唱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會，23日晚上在市府西側廣場登場，華語流行樂壇天王林宥嘉壓軸、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN、超紅天團告五人、創作才子高爾宣等巨星齊聚熱力開唱，現場湧入超過12萬人次，打破歷年台南耶誕演唱會紀錄，滿滿人潮為的就是欣賞心中偶像帶來的演出。

▲2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會，華語流行樂壇天王林宥嘉壓軸、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN、超紅天團告五人、創作才子高爾宣等巨星，齊聚熱力開唱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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「根本當idol演唱會在唱，林宥嘉我愛你」、「太值得了啦,林宥嘉現場太好聽了吧！」、「林宥嘉本場最精彩，太賺了，可以每年都請他嗎：」、「yoga超佛，半場演唱」、「根本是行走的CD」。

▲2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會，華語流行樂壇天王林宥嘉壓軸、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN、超紅天團告五人、創作才子高爾宣等巨星，齊聚熱力開唱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

甫結束台北小巨蛋3場售票演唱會後，林宥嘉將全台唯一一場耶誕跨年表演，獨家獻給台南，將近40分鐘演唱會等級表演，將帶來一連串膾炙人口歌曲，現場氣氛果然嗨到最高點，華語樂壇天王林宥嘉所帶來的壓軸組曲不但創有史以來台南耶誕晚會直播最高流量外，讓粉絲在直播平台中不斷留言稱讚，敲碗拜託每年都要來。

▲2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會，華語流行樂壇天王林宥嘉壓軸、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN、超紅天團告五人、創作才子高爾宣等巨星，齊聚熱力開唱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲ 市府及主辦單位派出大批人力清潔,現場草皮不到1小時恢復乾淨。

23日演唱會人潮創台南市耶誕演唱會的紀錄，黃偉哲市長更不忘在活動結束前上台提醒民眾記得把手邊垃圾帶走，主辦單位及市府也派出大批人力清理西側廣場，現場於１小時內立即恢復清潔。

黃偉哲市長先前曾表示：「台南跨年耶誕活動卡司，台南是第二名，真的第一名去哪裡找。」而台南演唱會卡司的魅力也確實驚人，環境清潔結束時，仍有約20幾位粉絲不願離去，表示將繼續在此排隊搶先卡位等待12/31跨年演唱會，考量下周還有一波強烈冷氣團來襲，將有低溫，市府人員上前傳達關心，請民眾回家好好休息，市府將於近期再次公告12/31開放民眾親自排隊的時間，民眾才願意離去。

▲2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會，華語流行樂壇天王林宥嘉壓軸、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN、超紅天團告五人、創作才子高爾宣等巨星，齊聚熱力開唱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲演唱會結束後，仍有20幾名民眾在現場，表示要提前卡位12/31跨年晚會最佳觀賞位置。

「台南好young耶誕跨年系列活動這麼精彩的節目，這麼棒的卡司，忍心錯過嗎？」；黃偉哲補充，12月31日是縣市合併以來，首次永華及新營兩地同日舉辦跨年活動，深具歷史意義，雙金歌王歌后艾怡良、陳建瑋，超人氣創作才子婁峻碩在台南新營跨年。而永華場次有來自日本的時尚教主卡莉怪妞、韓流女神金世正攜師弟團VERIVERY來台南，創作天王周興哲、天團五堅情等重磅卡司、金曲新人持續,請大家把跨年夜留給台南,尤其是今年跨年倒數後,就是拉開「台南400」的重要序幕，2024年新的開始，來台南「白天看蘭展、晚上賞燈會」。

2024台南市耶誕跨年系列活動,如下：
台南好Young跨年晚會
時間:12/31晚上18:00-01:00
地點:永華市政中心西側廣場
金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光

南瀛跨年晚會
12/31晚上19:00-24:00
地點:新營南瀛綠都心公園
艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、康康、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、潤少、影子計畫、張羽靚、六庫樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。
官方網站:https://tainanyoung.com.tw /
粉絲專頁:https://www.facebook.com/tainanyoungdec /

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