她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！最美博士曝真相

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

女性在高潮時會有不同反應。一名女網友就透露，近日和男友恩愛的時候，下體突然不受控，猶如洪水噴發一般，男友當場嚇得停手，她也覺得很震驚，好奇「這到底是女生的技能還是男生的啊？」文章曝光後，有網友有類似經驗，但也有人解釋「潮吹就是尿」。

原PO在Dcard好奇發問「大家有噴水的經驗嗎？」透露先前和其他人討論過相關的話題，但都沒有聽過有人有潮吹的經驗。不過近日她和男友在前戲時，她的下體突然像水龍頭一樣，讓現場濕了一片，男友隨即嚇得停手，她也不知道究竟發生了什麼事。

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2人邊傻眼邊清理現場，但沒想到接著繼續恩愛時，竟然又來第二次，「而且水量多到可以積一灘小小灘的水」，一直到結束，他們整晚都處在驚嚇當中，她也忍不住驚呼，「原來真的會噴水耶，這到底是女生的技能還是男生的啊？」好奇其他人是否有經驗。

文章曝光掀起討論，網友表示「有發生過一次，但我也不確定是什麼原因，不過我覺得清理上有點麻煩，幸好不是常常發生」、「要墊很麻煩」、「每個人體質不同，這算女生的特殊技能」、「我從來沒有過，再怎麼舒服都不會」，但也有人直言「不要再催眠自己了，就是漏尿」、「潮吹就是尿噢！愛液的量只有少少幾ml而已，大量的液體就是尿沒錯」。

對此，最美性學博士許藍方也在自己的YouTube頻道「許藍方博士 Dr. Gracie」解答「潮吹就是尿」，如果是像A片一樣大量噴射出來的水一定是尿液，因為女生高潮時跑出來的液體，都是從陰道口慢慢流出來，通常會有點黏稠。

另外有人好奇，為何噴射出來的液體無色無味，也沒有尿意感？許藍方解釋，因為腎臟24小時都在製造尿液，膀胱要儲存到250-300c.c.才會有想尿尿的感覺，但累積到一半仍可排尿，只是不會有尿意感；之所以不會有味道，是因為如果前面才尿完，後面排出新鮮的尿液是不會有味道的，「但如果用那個水來洗澡或洗頭，然後都不要去沖水，你明天看看你的頭是什麼味道」。