2023年外交工作回顧　外交部自評：成功將台灣推上國際舞台中央

▲中華民國外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

歲末將至，外交部近日發布「2023外交工作回顧」報告，指外交部近年掌握國際情勢發展的契機，成功將台灣推上國際舞台中央，備受國際重視與肯定，台灣已不再是單獨面對來自威權的打壓與挑戰，今後，將續秉如履薄冰的態度，持續穩健推動「踏實外交」，不負國人對外交工作的期許，戮力為我國尊嚴與權益而奮鬥。

外交部表示，回顧2023年，全球局勢持續動盪，民主與威權對抗的國際格局依舊，而俄烏戰爭僵持、以哈戰爭爆發、南海情勢升溫等發展對全球地緣政治的不穩定產生嚴重衝擊，我國外交工作也因此面臨更多的嚴峻挑戰。

外交部說明，與此同時，外交部與全球駐外館處所有同仁仍一秉熱忱與自信，全力捍衛我國家與國人的尊嚴和權益，積極推展外交工作，實踐「踏實外交」互惠互助的精神，並且善用國際友我氛圍，不斷努力提升及展現我國國際正面形象，擴大建構國際社會人脈資源、多方結交更多國際友人，並持續與所有友邦及理念相近國家攜手努力，促進全球與區域的穩定與繁榮發展。

外交部表示，位處全球民主陣營抗衡威權勢力的前線，民主台灣繼續以不卑不亢、堅毅沉著穩定的態度，因應威權中國的威脅與挑戰，也贏得國際社會更多的重視與肯定，確立台灣在國際民主陣營中的堅實地位。而在俄烏戰事持續膠著及土耳其強震等天災人禍所引發的許多國際人道危機上，台灣也再次主動伸出援手，外交部結合民間力量捐助物資與資金，發揮人溺己溺的精神，紛展現民主陣營夥伴負責任的態度，實現善的循環，已然成為全球一股正向強大的良善力量。

對於國際挺台力道，外交部說明，在外交部與我國各駐外館處的積極推展下，本年國際友我與挺台力度大增，更具體展現在台美關係堅若磐石、台歐關係史上最佳、台日關係共榮典範、我國友邦與民主夥伴持續在許多國際組織為我執言，讓台灣成為國際社會的關鍵字，維持台海和平穩定也成為印太區域安全與繁榮不可或缺的因素並具備根本的重要性。

此外，外交部表示，台灣持續戮力與友邦及理念相近夥伴深化合作，共同關注氣候變遷、全球供應鏈、人道援助以至政府良善治理等，不斷擴大合作範圍及議題，強化台灣與世界的連結，同時全力爭取各國相關簽證便利措施等便民或利民服務，促進我國與各國民間的交流。

外交部強調，為台灣貢獻心力，不只是外交部的職責，更是信念。外交部近年掌握國際情勢發展的契機，成功將台灣推上國際舞台中央，備受國際重視與肯定，台灣已不再是單獨面對來自威權的打壓與挑戰。今後，外交部將續秉如履薄冰的態度，持續穩健推動「踏實外交」，不負國人對外交工作的期許，戮力為我國尊嚴與權益而奮鬥。

展望2024年，外交部表示，全球及區域地緣局勢動盪或將依舊，但外交部仍將秉持自信，以堅韌、靈活且專業的態度克服挑戰，為台灣尋找更多機會，同時持續守護民主價值及發揮良善精神，讓台灣在國際舞台上更加發光耀眼。