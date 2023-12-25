調查班第60期結業！有律師會計師...前3名2人曾任警職

▲法務部調查局調查班第60期結業典禮25日假調查局局本部舉行，總統蔡英文親臨主持。會後60期班前三名學員接受媒體採訪，分享加入調查局的心路歷程。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局調查官第60期25日結業典禮，總統蔡英文親臨主持，與129位學員合影留念，致詞時表達對學員3大期許，包括堅守民主法治、掌握時代動脈，並落實嚴謹的紀律及行政中立。本期結業成績前3名學員中，第1名張家銘與第3名胡耀仁都曾任警員，而創作期歌的周哲宇和搭檔王沁柔，也現場秀一段rap與和聲，呈現第60期學員「展抱一甲子，團結一輩子」的願望。

調查班第60期學員於今年（2023年）1月17日報到受訓，歷經1年學科與術科嚴格訓練，共有129位學員順利結業，包含男性76人、女性53人，其中4人通過律師考試、2人取得會計師資格，19人具有國安、財稅、警察、衛生技術、土木技師、監獄官與資訊處理等證照或實務工作經驗，包含1位憲兵上尉隨班附訓。

▲法務部調查局調查班第60期結業典禮25日假調查局局本部舉行，總統蔡英文親臨主持。會後60期班前三名學員接受媒體採訪，分享加入調查局的心路歷程。（圖／記者湯興漢攝）

本期結業成績前3名學員為2男1女，2位男學員都來自警界。第1名張家銘畢業於東海大學政治學系國際關係組，曾為斐陶斐榮譽學會會員，他原本擔任警政署保三總隊警員，受訪表示嚮往維護國家安全工作，所以報考調查班，受訓期間學習專業法律知識、接受嚴格體能訓練，同期學員不藏私、非常團結，他覺得收穫豐碩。

第3名胡耀仁曾任8年警職，服務於台北市中山警分局與中正第二警分局，他受訪說從小就對調查局充滿憧憬，調查班的訓練注重品德素養、團隊作戰，他更因此提昇自己的口語表達能力，未來希望藉由轉換跑道，從事更有挑戰性的工作，無論是偵辦重大犯罪或維護國安全。

第2名彭士芳畢業於台大國際企業系，個頭嬌小的她，曾任教育部青年發展署「2017全球青年趨勢論壇」青年接待大使，她受訪說新聞常出現調查局破獲及偵辦重大案件，讓人看了熱血沸騰，也讓她對調查局多元的工作內容有興趣，受訓期間除學習法學知識與調查技能，更透過團體生活與體能挑戰，建立抗壓性與工作紀律。

▲調查局調查班第60期結業學員周哲宇（右）創作期歌，與女學員王沁柔（左）搭檔表演 。（圖／記者黃哲民攝）

至於創作第60期期歌的學員周哲宇，畢業於成大化工系與台大生機所，他笑稱自己結業成績「從後面數來比較快」，報考調查班的主因是住在調查局局本部附近，「離家近、常經過，覺得神秘」，他平常愛聽台灣饒舌音樂，創作期歌時把12位陪伴學員一整年的輔導員姓名寫進歌詞，希望讓大家有難忘回憶。

周哲宇的搭檔王沁柔畢業於中央大學電機工程系，在校期間得過歌唱比賽亞軍、也擔任社團主唱，她說當初報考調查班就是因為「正義感」，想為打擊犯罪與維護國家安全盡力，受訓1年學到最寶貴收穫是態度及品德紀律，感覺自己還有許多不足、要更加努力，未來期許自己秉持初衷。

總統蔡英文今上午9點30分抵達調查局局本部，由國安會秘書長顧立雄、法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗及憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等官員陪同，與全體結業學員合照，今天也是蔡英文在總統任內最後1次主持調查班結業典禮，她致詞恭喜結業學員完成嚴謹訓練，將加入調查局行列，單負起維護國家安全、防制重大犯罪的任務。

蔡英文表示，結業就是責任的開始，對結業學員有3項期許，第一是堅守自由法治，讓民主永續發展，蔡英文指出，現在的台灣民主、人權、自由，都是國際評價的亞洲第一，「請各位務必要堅守民主法治的原則，維護人民的權益，讓台灣的民主，永續發展。」

第二為掌握時代動脈，面對技術革新的挑戰，蔡英文表示，現在人工智慧在各領域都有廣泛的運用，如果有不當的使用，也會對國家安全及人身造成傷害，「希望各位一定要持續充實自我，精進對數位工具的掌握，才能有效運用科技打擊犯罪，維護社會安定」。

第三是落實嚴謹的紀律及行政中立，蔡英文強調，調查局是重要的執法機關，「局徽中的天秤象徵著公正、公平」，因此希望各位結業學員未來在行使公權力的時候，更要遵守程序正義，偵查不公開的原則，為所當為，謹守分際。

調查班第60期共有136人報到受訓，期間有2名男學員分別涉及性侵、性騷女同學被退訓，成為近年「最聲名遠播」的1期。但第60期學員仍藉由高唱期歌表達旺盛企圖心，以及「展抱一甲子，團結一輩子」的願望。