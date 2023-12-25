凱旋苑一坪租金貴周邊2至3倍　李正皓控侯友宜「剝皮侯」

▲李正皓指控侯友宜是「剝皮侯」。（圖／翻攝自Facebook／李正皓，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族位於文化大學旁的「凱旋苑」，挨批1坪租金比101大樓還貴，公投護台灣聯盟執行長羅宜昨（24）晚間至該建物前洗地，留下「包租侯！坑學生」等文字。政治評論員李正皓今（25）續指，凱旋苑每坪租金為3090元，相較周邊套房一坪1055元至1600元，是附近價位的2至3倍，「剝皮侯」侯友宜透過稀有物件抬高售價，長期坑殺學生。

李正皓表示，侯友宜的凱旋苑一坪租金真實價位到底是多少？跟附近套房比起來租金是貴還是便宜？是不是專門剝削文化大學大學生的剝皮寮？今天踢爆，凱旋苑的每坪租金是附近相同學生套房租金的2至3倍。

李正皓出示數張圖片說，根據凱旋苑內部的價位公告，可以看到不論單人房型或雙人房型，每間皆約5.5坪，越高樓層租金越便宜，平均月租金為17000元，簡單換算就可知凱旋苑每坪租金為3090元。他說，凱旋苑一坪租金3090元是多誇張的價位？新竹第一豪宅回建築，100坪整層出租月租金約15萬，一坪也才1500元，凱旋苑的租金價錢是回建築的兩倍。

不過，李正皓也說，當然他知道，由於陽明山是國家公園限建的關係，要在山上找到符合法規的房子不容易，但就算用陽明山文化大學附近套房的標準，凱旋苑還是貴得離譜。

李正皓比較周邊的租屋廣告說，根據凱旋苑內部的實拍圖，很清楚可以看到房型並不新、也不豪華，甚至廁所還略嫌老舊，而文化大學附近類似房型，換算下來便宜的套房一坪約1055元，貴的套房一坪約1600元，很清楚凱旋苑的每坪租金是附近相同學生套房價位的2至3倍，「這就是凱旋苑的真相，一個剝皮侯透過稀有物件抬高售價，長期坑殺學生的故事」。