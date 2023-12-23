19歲輟學護專妹當車手　假冒投顧專員被揭穿...超嫩無害長相曝

記者陸運陞／新北報導

新北市一名19歲護專肄業少女，失學後無法順利找到正常工作，在網路上應徵當取款車手。日前，少女持假證件，假扮投顧公司專員，以收取投資股票款項名義，向住在新店的婦人拿取35萬元，但在交款過程，路過民眾察覺有異，趁少女搭計程車離去時，即時將車攔停，並通報警方前來處理。

▲19歲秦女假冒投顧專員取款，因稚嫩外表身分遭戳破。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北板橋的秦姓少女，就讀某護校專科肄業，長得眉清目秀，但平時花費甚大，原本打工的薪資入不敷出，卻又無法找到正常兼職，只好上網找尋兼職，對方向她表示，會寄給她假證件，前往指定地點取款，就可獲得取款額的2.5%當作酬庸，秦女竟鋌而走險，替詐騙集團取款。

▲李婦在路旁交付款項給秦女，路過民眾察覺有異報警處理。（圖／記者陸運陞翻攝）

本周一（23日）秦女依指示前往新北新店北新路二段，與誤信股票中籤的77歲李婦碰面，秦女出示偽造投顧專員證件後，在路旁向李婦拿取35萬元現金，交付過程中，33歲顧姓男子經過，發現李婦拿出大筆現金給外表稚嫩秦女，懷疑有不法情事，趁秦女搭計程車時，跳上副駕駛座將車攔下並報警處理。

▲秦女持偽造投顧公司證件，取的李婦信任交款。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報抵達，秦女堅稱自己是投顧專員，但秦女年僅19歲，根本無法到投顧公司上班，警員表示，此舉已觸犯偽造文書，秦女才乖乖配合，坦承自己在網路上應徵取款車手。訊後，警方依詐欺、洗錢防制條例等罪，將秦女移送台北地檢署偵辦。