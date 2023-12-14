詐團車手羈押交保第2天又重操舊業　面交取款250萬再度落網

▲埋伏的警方逮捕重操舊業的林姓車手。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名擔任行政助理的54歲羅姓婦人遭投資詐騙被騙了390萬元後與警方合作，昨晚計誘逮捕出面取款的46歲的林姓詐欺車手，一查才發現林男今年因詐欺案被羈押，才交保2天釋放就重操舊業幹起詐欺車手的老本行，不到5天再被埋伏員警當場逮捕，依詐欺罪嫌移移送偵辦。

▲並查扣相關犯罪工具等證物。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，羅姓婦人稱其於網路社群上看到有人張貼投資股票獲取暴利的文章，於是聽從成員指示下載了「投顧公司」APP，前後以面交方式投入390萬元，後續想將獲利領出時，卻遭對方拒絕，此時羅婦才驚覺自己受騙，連忙報警請求協助。

警方接獲報案後，立即成立專案小組並請羅婦配合警方，羅婦依計與該集團人員相約13日21時許，在桃園市平鎮區南京路一家超商面交250萬元，警方隨即部屬警力前往埋伏，利用面交時當場逮捕取款車手林姓男子，並查扣相關犯罪工具及證物。

警方調查發現，林嫌在今年10月27日才因詐欺案被羈押，本月8日交保釋放，未料他不知悔改10日立刻重操舊業幹起詐欺車手的老本行，初步清查林嫌，已涉及多起詐騙案件，除依詐欺罪將林嫌移送桃園地檢署偵辦外，也將持續向上溯源、擴大清查追緝不法集團。