投資黃金期貨穩賺不賠！車手謊報弟身分遭識破　竟是五條通要犯

記者林東良／台南報導

台南市善化分局在新市區查獲戴嫌、張嫌等2名詐騙車手，其中張嫌謊報弟弟身分企圖矇混過關，仍被警方識破，一查發現他竟然身背5條通緝！全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦，通緝部分則解送相關單位歸案。

▲台南市善化分局在新市區查獲戴嫌、張嫌等2名詐騙車手，其中張嫌謊報弟弟身分遭警識破，發現他竟然身揹5條通緝，偵訊後送辦及移送歸案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

善化分局新市分駐所日前接獲被害人報案稱，因近期黃金價格創歷史新高，原想趁勢投資黃金相關金融商品獲利，不料在網路上誤信詐騙術語，以為跟著老師操作黃金期貨就能保證獲利、穩賺不賠，卻落入詐騙集團圈套，陸續匯款與面交投入資金操作，結果不但沒有獲利，還開始虧錢，被害人始驚覺受騙，於是求助警方，前後共損失500多萬元。

警方獲報後立即與被害人合作，佯裝配合歹徒要求，與歹徒約定再次於12日交付資金70萬元，並事先到場埋伏監控，等待車手碰面取款時，立即上前逮捕30歲戴嫌、28歲張嫌等2名詐騙車手，當場查扣工作證、收據、手機、印章等犯罪工具。其中張嫌因多件司法案件未報到，竟異想天開謊報弟弟身分企圖矇混過關，但因臉部特徵明顯差異遭警方識破，一查發現竟然身背5條通緝，遭桃園地檢署等單位通緝。

善化分局提醒，民眾投資務必注意，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇有要求加「LINE」等投資，皆為詐騙手法，不可不慎。