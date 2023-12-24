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社會 社會焦點 保障人權

太冷！毒鴛鴦騎車「手插口袋」露餡　派出所「邊抱邊哭」說再見

記者許權毅／台中報導

台中市一名方男與女友何女21日騎車行經南屯區，當時方男「左手插口袋、右手騎車」，巡邏員警見狀上前提醒，不料2人神情過於緊張，緊盯車廂，最終自己坦承裡頭有安毒。此外，2人還各自有案件在身，各自被判8年、10個月，這次要入獄分離，還在派出所內依依不捨，互相擁抱，上演浮誇戲碼，悔不當初。

▲▼太冷！毒鴛鴦騎車「手插口袋」落網　派出所裡「邊抱抱邊哭」說再見。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市一對毒鴛鴦21日因為天氣太冷，騎車時手插在口袋，被員警提醒，意外揭開攜帶毒品、通緝案。（圖／記者許權毅翻攝）

第四警分局黎明派出所巡佐蔡富穎、警員陳政男、蔡明寬21日執行守望勤務，當天氣溫僅約15度左右，經過南屯區春安路時，眼尖發現一名男騎士，疑似因為天氣太冷，僅用單手騎車。經上前提醒，卻發現該名54歲方男與後座43歲何女異常緊張，雙腳還不停發抖，馬上提高警覺。

▲▼太冷！毒鴛鴦騎車「手插口袋」落網　派出所裡「邊抱抱邊哭」說再見。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼2人被盤查時，還不斷推諉，要求警方只抓通緝，不要查毒品「商量一下」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

警方盤查時，2人先大方承認是毒品通緝犯，方男因毒品案遭判8年、何女因洗錢防制法遭判10個月。當員警一問「有沒有違禁品」時，2人沉默不語，員警搬出「會找緝毒犬」，方男竟回，「能不能抓通緝就好？不能商量嗎？」

眼見無法說動員警，2人才坦承一個藍色小包包裡藏有5包安非他命，總計2.61公克，被依法逮捕。全案依毒品危害防制條例及通緝移送法辦。

▲▼太冷！毒鴛鴦騎車「手插口袋」落網　派出所裡「邊抱抱邊哭」說再見。（圖／記者許權毅翻攝）

▲2人被帶回派出所後，因不知何時才能再相見，坐在藍色拘留椅上，互相擁抱說再見。（圖／記者許權毅翻攝）

據了解，方男與何女是情侶關係，何還為愛搬出家中，跟隨方男定居台中，2人自知都有通緝身分，出門都特別小心。這次僅因為天冷，將手放進口袋騎車，一個小違規竟揭開毒品、通緝案件。

2人被帶回派出所後，被銬在一塊，卻因不知何時才能再度相見，相擁而泣，在員警面前上演十八相送。

第四分局長李建興表示，吸毒會使人產生心理依賴，亦可能造成神經系統長期傷害，產生如妄想、失眠、抑鬱、情緒不穩及視幻覺等症狀，應珍惜生命，遠離毒品，另籲請民眾如有發現可疑或不法情事，可撥打110報案專線，共同維護社會治安。

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