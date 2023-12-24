快訊／委屈被稱「違建」　萬里礦區居民公開信：要把我們逼到哪？

▲新北市萬里區中幅里里長謝嘉陽發布公開信。（圖／翻攝自公開信，點圖可放大）

記者呂晏慈／新竹報導

民進黨總統候選人賴清德日前宣布，在礦區居住權獲得保障後，願意將老房子交付公益信託，引發討論。新北市萬里區中幅里里長謝嘉陽與里民們今（24）發出一封公開信表示，「說這些房子是『違建』，好像我們是故意去犯法的。這不只是消費我們幾十年的委屈，更是再一次糟蹋我們」、「到底要把我們逼到哪裡？」

另針對新北市政府地政局長汪禮國日前稱，賴清德萬里礦區老家如「幽靈房屋」，這封公開信痛陳，本該解決問題的新北市政府，居然把房子說成是「幽靈房屋」，否定這裡房子幾十年來的正當性，這讓里民們非常憤怒，「現在為了選舉，這個最該反省負責的人，居然回頭把我們的房子，再貼上『幽靈房屋』的標籤，來誤導社會大眾，這樣在傷口灑鹽，我們無法接受，這是太欺負人了」。

「萬里礦區居民給社會的一封信」全文如下：

給關注礦區居民的每一位朋友：

我們是來自萬里礦區的一般老百姓，這段時間，社會高度關注賴清德副總統老家和我們礦區的狀況，我們感受到非常大壓力與委曲，我們有一些忍耐很久的話，決定要用這封信，向社會大眾說。

幾十年來，我們的家族就住在這裡，很多人的父母親就是辛苦拼命的礦工。「有做，一人沒命，沒做，全家沒命」這是最常掛在嘴上的玩笑，更是最深的無奈。

長輩們拚了命在礦坑裡面工作，做傷亡率最高的工作，入了坑，有可能就回不來了，出了坑，就是活下來，也只為家裡帶回一點收入。

他們早期所住的工寮，就是很窄、很小、很暗又潮濕。好不容易，用了一輩子的血汗，存了一點錢，很多長輩為了滿足一家老小最基本的需要，會翻修自己的寮仔，為的就是希望下雨、颱風的時候有個堅固一點的屋頂，有安身立命的地方。

後來，礦坑關閉了，礦工家庭也被忘記了。政府沒有負起責任協助礦區居民的居住權，就睜一隻眼閉一隻眼，把我們的合法居住需求，也一起遺忘在歷史裡。

我們的房子，不管是在法規之前就存在的工寮，或是之後修建的，並不是居民們要刻意去違反法規，來貪圖自己的好處。而是政府沒有在礦坑廢止後，給我們一個讓房子找到合法身分的方法。這是我們留下來的居民，幾十年來的委屈。

賴清德副總統的老家，在這裡超過半世紀了，他們家不到30坪，不是洋房也不是豪宅，在礦區一點也不特別，也沒有任何特權，他們家就只是礦區眾多房子的其中之一。所以，看到外界這樣放大批評賴副總統的老家，我們真的很傷心，也很驚恐。

現在為了選舉，政黨、媒體都要把我們貼上標籤，用各種不實的資訊，來扭曲萬里礦工家庭的房子，說這些房子是「違建」，好像我們是故意去犯法的。這不只是消費我們幾十年的委屈，更是再一次糟蹋我們。

前兩天，本該替我們解決問題的新北市政府，居然把我們的房子，說成是「幽靈房屋」，否定這裡房子幾十年來的正當性，這讓我們真的非常憤怒。

我們遇到的問題，是因為地方政府的長期忽略，在礦場關門後，遲遲不處理早該調整的土地使用分區，房子才難以取得合法身份。現在為了選舉，這個最該反省負責的人，居然回頭把我們的房子，再貼上「幽靈房屋」的標籤，來誤導社會大眾。這樣在傷口灑鹽，我們無法接受，這是太欺負人了。

我們要問，你們到底要把我們逼到哪裡？

這陣子，我們只要一走出門，就會看到很多記者、圍觀的人群，來對著我們附近的房子攝影直播、拍照打卡，甚至喊打喊拆，也有很多記者帶著有色眼光要採訪我們，讓我們無法安寧，真的受夠了。

政治我們不懂，但我們懂做人的人情義理。我們這些居民之中，可能有藍也有綠，但我們幾十年的盼望，是不分黨派跟藍綠的。

我們只是很卑微地想請身居高位的父母官，給我們一個讓房子合法安居的方法，把我們的合法居住權益還給我們。

拜托大家，不要再惡意的污衊礦區的房子，跟賴副總統的老家，讓我們這些生活在礦區的善良百姓，可以早日回歸平靜。

新北市萬里區中幅里 里長謝嘉陽

以及中幅里里民們