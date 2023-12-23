台灣管樂團文修公園演出星際大戰組曲　立委張廖萬陪市民過聖誕

▲台灣管樂團文修公園演出歌劇魅影、星際大戰組曲，即便天氣寒冷，也吸引大批民眾前往聆聽。（圖／張廖萬堅提供）



記者游瓊華／台中報導

年年吸引爆滿人潮的台中幸福親子藝文季，來到歲末聖誕季的大卡司，今(23)日下午3點，在西屯區逢甲商圈旁的文修公園，邀請NTSO台灣管樂團演出，由團長劉玄詠擔任指揮，內容包括歌劇魅影、星際大戰首部曲等經典電影組曲，邀請親子家庭與市民朋友，在聖誕節前夕一起聆聽並感受國家級的幸福聖誕音樂會。

▲幸福親子藝文季由立委張廖萬堅以及立委張廖萬堅與台中市陽光城市發展協會主辦。（圖／張廖萬堅提供）



幸福親子藝文季由立委張廖萬堅以及立委張廖萬堅與台中市陽光城市發展協會主辦，陽光城市發展協會執行長、市議員林祈烽表示，NTSO台灣管樂團成員都是由嚴格甄選出的優秀青年好手，除了經典電影曲目，也帶來《公主徹夜未眠》、《教父傳奇》、《我的太陽》等多首名曲演奏，透過解說與演奏，在幸福氛圍中享受聖誕節前夕的音樂饗宴。

▲親子藝文季已連續舉辦九年，明年將邁入第10年迎接下一個里程碑。（圖／張廖萬堅提供）



張廖萬堅表示，親子藝文季已連續舉辦九年，明年將邁入第10年迎接下一個里程碑，而已經連續三年音樂會在文修公園皆邀請親子家庭一起同樂，培養親子間的感情提升藝文素養外，也希望這樣的音樂藝術文化能在社區扎根。

張廖萬堅也預告下週跨年三天連假，幸福親子藝文季加碼演出，30日晚上7點在老虎城旁廣場由紙風車劇團演出「新月傳奇」，31日和2024元旦當日下午三時起在西屯區米平方商場有跨年親子嘉年華，有逗趣小丑互動秀、氣球音樂精靈、夢幻泡泡屋等精彩活動。