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社會 社會焦點 保障人權

新北騙23萬項鍊！宜蘭再搶2條　20歲詐團成員缺錢...兩度打劫銀樓

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區日前發生一起銀樓竊案，男子是銀樓常客，佯稱要買金項鍊等到金項鍊到手，向店家表示要到銀行領錢，結果從此消失，店家才驚覺遭騙，中和警方全力追緝該名男子時，發現他又在宜蘭羅東地區，佯稱購買金項鍊，趁店員疏忽，直接奪門而出搶奪2條金項鍊，中和警方今天（23日）凌晨順利將該男子逮捕到案。

▲薛男在新北中和、宜蘭銀樓，以假意購買卻直接行搶。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲薛男在新北中和銀樓，假意購買卻直接行搶。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北中和的20歲薛姓男子，是詐騙集團成員，遭到新北地檢署發布通緝，薛男近日缺錢花用，上周五（15日）到中和廣福路時常光顧的銀樓，向店家佯稱購買金飾，挑選一條市值23多萬的三兩重金項鍊戴上，隨後表示去領錢，但店家卻等不到薛男前來，才驚覺遭騙向警方報案。

▲薛男在新北中和、宜蘭銀樓，以假意購買卻直接行搶。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲薛男在新北中和銀樓，取得金項鍊後，立即騎車逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方循線追查期間，薛男前天（21日）前往宜蘭縣羅東鎮中山路三段某銀樓，上午先將一條金項鍊賣給店家，取得信任後，下午就表示要將原本金項鍊買回，並要加購另條金項鍊，店家並未起疑，將項鍊交給薛男，就招呼其他客人，而薛男趁店家疏於注意，拿起市值37多萬元的2條金項鍊，並撞開店門逃逸。

▲薛男在新北中和、宜蘭銀樓，以假意購買卻直接行搶。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方循線，在中和住處附近逮捕薛男。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和警方今天凌晨接獲情資，薛男將返回中和景平路附近，立即前往埋伏，趁薛男走進超商旁巷內，一哄而上將其逮捕。薛男到案後，稱金項鍊都已賣出，所得現金都已花用殆盡，但警方對其說法持保留態度。訊後，警方依詐欺通緝、竊盜移送新北地檢署，而在宜蘭犯下搶奪案，則交由宜蘭刑大移送宜蘭地檢署偵辦。

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