被噴毒販狗「Toyz下秒臉垮」尷尬表情全錄下！網：他應該也沒想到





記者施怡妏／綜合報導

「2023星光電競大賞」昨盛大舉辦，「娛樂效果獎」由Toyz擔任頒獎人，統神看到後便衝上台大喊「找販毒的來頒獎，到底在搞什麼！」後續統神和老婆003也直接離席，場面一度失控，就有網友指出，這應該是Toyz在公開場合中被羞辱最慘的一次。對此，有網友點頭「看他臉屎成這樣，應該也沒想到」。

有網友在PTT發文，「這是不是椅子最被公開羞辱的一次？」Toyz本來還嘻皮笑臉拿著獎盃，下一秒直接被統神一棒擊沉，整個臉都垮下來，「甚至只想遁走，簡直比WWE（世界摔角娛樂）更WWE」，之前統神在《天涯明月刀》工商事件被羞辱的仇，「一波開戰就討回來了」。

原PO也提到，這應該也是Toyz涉嫌販毒以來，第一次被公開洗臉，不過他也感嘆，如果神秘嘉賓的點子跟頒獎內容是主辦單位提議的，「他是不是其實也蠻衰的，接個案子賺賺錢蹭個流量而已，主辦單位的鍋，然後全台灣都看他被當眾羞辱，還反擊無能」。

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貼文一出，網友細看Toyz的表情表示，「看他在台下一臉臭臉想找地方鑽就好笑」、「Toyz那個臉真的完全沒想到統神會這樣搞，他原本一定以為統神最多就臭臉小嘴砲，他還可以回擊」、「被臭到臉都歪了」、「他應該真沒想到統神會這樣公開撕破臉，還在嘻嘻哈哈」、「我還真沒看過椅子在公開場合，臉屎成這樣」。

▲Toyz與統神發生短暫衝突。（圖／翻攝自YouTube／CTESA中華民國電子競技運動協會）



不過，有網友認為，對Toyz來說根本沒差，「椅子已經在想下一次直播的劇本了啦，被洗臉有差嗎」、「開台後再收割一波鈔票，安慰一下自己」、「有流量他應該希望多羞辱幾次」、「搞不好飲料店新品名都想好了」、「結果現在最丟臉的是教育局跟主辦方」、「他可能不在乎這些，反正流量撈到了」、「放心啦，到時候開台還不是嘻嘻哈哈，反正有賺到流量就好」。

針對Toyz擔任頒獎人一事，中華電子競技運動協會緊急發布聲明，表示入圍者、得獎者的個人經歷未列入本會資格審查範圍中，「經此事件，本會亦將審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件」。協會也強調，電競大賞活動未接受政府補助，經費全數由蕭理事長單獨贊助。

指導單位體育署今（5日）早也發布聲明表示，「2023星光電競大賞頒獎典禮」為CTESA自主規劃籌辦，體育署並未同意擔任指導單位、提供補助及活動規劃。針對頒獎人，體育署立場即「運動競技不能與毒品畫上等號，政府對毒品零容忍的決心不容質疑」，並會加強輔導CTESA。